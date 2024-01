Beats Studio Buds +: auricolari top in SCONTO!

Sei in cerca di un paio di auricolari pienamente compatibile con Android e iOS? Ecco gli auricolari che fanno al caso tuo! I Beats Studio Buds + oggi sono in super sconto Amazon. Costano infatti solo 164,99€ a fronte di uno sconto del 17% sul prezzo di listino. Non lasciarteli scappare: la qualità è davvero elevatissima!

Beats Studio Buds +: qualità a prezzo bomba!

Quando si cerca un nuovo paio di auricolari TWS in-ear e magari si possiede un iPhone, ovviamente si pensa alle AirPods Pro. Ci sono però alcune alternative, validissime, che non solo permettono di risparmiare, ma di ottenere una qualità molto elevata ad un prezzo davvero concorrenziale.

Stiamo parlando delle Beats Studio Buds +: auricolari dall’indiscussa qualità, con chip Apple a bordo, ma pienamente compatibili in tutte le loro funzionalità anche con Android. Per quest’ultimo sistema operativo, per sfruttare al meglio tutte le possibilità, dovrete necessariamente scaricare l’app Beats dal Play Store. Fatto questo, avrete accesso a funzionalità e aggiornamenti di questi fantastici auricolari.

Sono auricolari con ANC incluso, modalità trasparenza e una qualità audio eccelsa. Questi auricolari infatti includono driver di grande qualità in grado di stupire l’orecchio più fine. Non manca una buona dotazione di microfoni che permetterà di ottenere grande qualità audio anche in chiamata per il vostro interlocutore.

Ciliegina sulla torta, la durata della batteria: si arriva ad un massimo di 36 ore con case e auricolari carichi al 100%.

Se vuoi risparmiare, ma sei in cerca di un prodotto di grande qualità, non puoi non considerare l’acquisto dei Beats Studio Buds +. Oggi costano solo 164,99€ grazie alla promo Amazon che li sconta del 17%. Bello eh? Acquistali subito e non te ne pentirai!

