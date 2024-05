Xiaomi Redmi Note 11S ad un prezzo FOLLE: lo paghi MENO DI 100€ (-60%)

Sarà un errore di prezzo o solo uno sconto davvero imperdibile? Quel che è sicuro è che questa offerta è davvero irripetibile. Si tratta di uno sconto del 60% sullo Xiaomi Redmi Note 11S, che da 249,90€ passa a soli 99,90€. Hai capito bene, si tratta di uno sconto di ben 150€! Non lasciarti scappare questo sconto imperdibile.

Xiaomi Redmi Note 11S 5G: l’affare imperdibile a soli 99,90€!

Preparati a rimanere a bocca aperta! Lo Xiaomi Redmi Note 11S 5G, un vero gioiello della tecnologia, è in offerta speciale a soli 99,90€. Sì, hai capito bene, con uno sconto incredibile del 60% puoi portarti a casa uno smartphone top di gamma a un prezzo stracciato. Ma devi fare in fretta, perché un’offerta così non durerà a lungo.

Il Redmi Note 11S 5G è un concentrato di tecnologia e prestazioni. Con il suo display AMOLED da 6.43 pollici Full HD+, i tuoi contenuti prenderanno vita con colori vibranti e dettagli nitidi. E grazie al potente processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, potrai goderti un’esperienza fluida e veloce in ogni situazione, dallo streaming video al gaming.

Specifiche tecniche Xiaomi Redmi Note 11S 5G Display 6.43″ AMOLED FHD+ Processore Qualcomm Snapdragon 695 5G Memoria 64 GB ROM + 4 GB RAM Batteria 5000 mAh Fotocamera 50MP+8MP+2MP / 13MP frontale Connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC

Non lasciare che questa occasione ti sfugga. Con Xiaomi Redmi Note 11S 5G avrai tra le mani uno smartphone completo sotto ogni aspetto, dal design elegante alle funzionalità avanzate.

E con lo sconto del 60%, il rapporto qualità-prezzo è semplicemente imbattibile. Corri su eBay e preparati a rimanere stupito da questo gioiello tecnologico a un prezzo mini. Non perdere altro tempo, le scorte stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.