Samsung Galaxy A34 5G, altro che fascia media! Sconto fuori di testa MENO 42 PER CENTO!

Nel campo degli smartphone la fascia media è il settore più affollato e redditizio, quello dove si concentrano di più le vendite. Sapere cosa comprare per non trovarsi tra le mani un dispositivo che costa poco e vale poco è assolutamente fondamentale vista l’offerta sterminata a disposizione. La scelta da fare è affidarsi a marche che possano garantire un rapporto qualità prezzo elevato, magari anche con un supporto software duraturo che mantenga il dispositivo sicuro a lungo. La scelta non può che ricadere quindi su Samsung, che con il suo Galaxy A34 5G ha realizzato un dispositivo che offre tanto ad un prezzo accessibile. Che oggi lo è ancor di più grazie ad un super sconto Amazon MENO 42%, che fa precipitare il prezzo da 400 a 232 euro! Praticamente prezzo da entry level, qualità da fascia media!

Altro che fascia media!

Samsung Galaxy A34 5G sfoggia un design semplice ma elegante, con un corpo sottile e leggero (199 grammi) e una finitura opaca davvero bella. Lo schermo gigante Super AMOLED FHD+ da 6,6 pollici con refresh rate a 120Hz restituisce immagini luminosissime e dai colori vivi e vibranti.

Sotto lo chassis troviamo il processore MediaTek Dimensity 1080 che garantisce prestazioni fluide per le attività quotidiane, ma anche per i giochi e un multitasking esuberante ma non troppo. Una chicca che questo dispositivo ha e che invece molti smartphone di ben altra caratura e prezzo non hanno è lo spazio di archiviazione espandile tramite microSD. Se 128 giga vi sembrano pochi, basta comprare una memoria in più e il problema è risolto!

Lato imaging Samsung Galaxy A34 5G ha una dotazione di tutto rispetto: tripla fotocamera posteriore, con l’obiettivo principale da 48mp e una fotocamera anteriore da 13mp. Samsung Galaxy A34 5G scatta davvero buone foto in ogni condizione di luce, con risultati più che discreti anche di notte. Davvero niente male!

Anche la batteria è super: ben 5.000 mAh!

