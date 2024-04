Beats Studio Pro, le cuffie Wireless Super Premium by Dr Dre con uno sconto mai visto prima!

Si, se ve lo state chiedendo la mania delle cuffie True Wireless Bluetooth senza fili è partita proprio da questa marca, Beats by Dre, il leggendario rapper di Los Angeles. L’azienda, ora di proprietà Apple, ha saputo imporsi come vero e proprio fenomeno di costume, mettendo in linea diversi modelli nel corso degli anni, ma tutti con una caratteristica unica: qualità audio senza compromessi, per veri audiofili appassionati ed esigenti. Beats Studio Pro sono un dispositivo Premium a tutto tondo, di conseguenza anche il prezzo di listino è Premium, per nostra fortuna c’è il super sconto Amazon a darci una mano: MENO 23%, da 400 euro queste ottime cuffie scendo sino a 306 euro! La qualità si paga certo, ma se c’è la super offerta Amazon la si paga decisamente meno, per un risparmio secco di 94 euro!

Iconiche a tutto tondo

Il suono riprodotto dalle cuffie è talmente di ottima qualità da esser diventato iconico, sinonimo di eccellenza assoluta. Beats Studio Pro offrono un suono chiaro, potente e bilanciato, che permette di apprezzare al meglio ogni tipo di musica. I bassi profondi e ricchi e gli alti nitidi e dettagliati rendono l’ascolto un’esperienza piacevolissimo e di grande impatto. E come se non bastasse, se già i driver non facessero alla grande il loro lavoro, ci si mette anche la tecnologia digitale a rendere il tutto ancor più Premium.

Beats Studio Pro dispongono di un convertitore da digitale ad analogico integrato che restituisce un audio loseless ad alta fedeltà via USB. Inoltre, più in generale l’audio emesso dai driver gode di una spazialità esagerata, grazie al rilevamento dinamico della testa è come se fossimo circondati da decine di altoparlanti.

E poi c’è l’efficacissima cancellazione dei rumori ambientali, un punto di forza davvero notevole di Beats Studio Pro che isolerà totalmente dal mondo esterno. Qualcuno potrebbe dire sin troppo, la sicurezza prima di tutto: Beats Studio Pro hanno una modalità trasparenza che fa passare l’audio ambientale senza disturbare troppo l’ascolto. Ma Beats Studio Pro stupisce anche per la durata della batteria esagerata, fino a 40 ore di autonomia massima!

