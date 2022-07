C’è un brand che produce accessori per smartphone e tablet su cui si può riporre massima fiducia? Sì, ed è Belkin, i cui prodotti sono venduti anche su Apple Store Online e nei negozi fisici dell’azienda di Cupertino, e non ci sono dubbi sul fatto che Tim Cook & co. scelgano con estrema cura i loro partner.

E se nel pentolone, oltre al marchio, aggiungiamo uno sconto superiore al 40% cosa otteniamo? Beh, la ricetta perfetta. Il Belkin Boost Charge, il supporto di ricarica wireless da 10W per smartphone, è oggi acquistabile a soli 19,99 euro. Ben 15 euro in meno rispetto al prezzo di listino (34,99 euro).

Il supporto per la ricarica wireless è uno di quei gadget che, una volta acquistato, non se ne può più fare a meno. Lo si piazza sulla scrivania, accanto al computer, oppure sul comodino, e poi non bisogna fare più nulla. Basta appoggiarci sopra lo smartphone per consentire allo stesso di recuperare un po’ di energia, magari dopo una giornata di uso intenso.

Il Belkin Boost Charge è sinonimo di ricarica wireless e rapida, fino a 10W, ed è compatibile con gli smartphone con certificazione Qi. Alcuni esempi? Tutti gli iPhone a partire da iPhone X, Galaxy S10 (line-up), Galaxy S20 (line-up), Pixel 3 e generazioni successive. Ma la lista è molto più lunga e per questo motivo, prima di concludere l’acquisto, consulta la scheda tecnica del tuo smartphone e accertati della sua compatibilità con la tecnologia Qi.

Nella confezione di vendita – oltre al supporto – trovi anche un cavo e un alimentatore da parete Quick Charge 3.0.

