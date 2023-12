BELLA, ECONOMICA e TUTTOFARE: smartband OPPO Band Style a 27€ su eBay

Oggi non hai assolutamente altra possibilità che acquistare subito su eBay la smartband economica OPPO Band Style, incredibilmente in vendita al prezzo più conveniente di sempre.

Complice uno sconto immediato del 13%, infatti, oggi ti bastano appena 27€ per allacciare al polso il wearable smart di cui non potrai più fare a meno.

Appena 27€ su eBay per l’eccellente OPPO Band Style: cosa stai aspettando?

Leggerissima, comoda e con una batteria che ti accompagna senza problemi per moltissimi giorni, OPPO Band Style monta un eccellente pannello AMOLED a colori da 1.1 pollici semplice da utilizzare e perfetto per controllare rapidamente le notifiche in arrivo (supporta sia iOS che Android).

Impermeabile e munita di un preciso sensore HR per il tracking del battito cardiaco e della SpO2 (concentrazione di ossigeno nel sangue), la smartband del colosso cinese è anche un fitness tracker di tutto rispetto; in un niente inizia a registrare le informazioni più importanti relative a ben 12 attività fisiche differenti.

Con un prezzo finale di vendita su eBay così conveniente e alla portata di tutti, la smartband di OPPO è il regalo perfetto di Natale; mettila subito nel carrello per riceverla direttamente a casa in pochissimi giorni e senza costi di spedizione.

