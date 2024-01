Beocom Portal: le cuffie professionali per lavorare di Bang & Olufsen a un prezzo speciale

Le Beocom Portal sono cuffie per professionisti progettate dall’azienda danese Bang & Olufsen, nota per la sua esperienza nei settori del design, della maestria artigianale nel mondo e dell’audio. Sul sito ufficiale sono in vendita al prezzo speciale di 549 euro, con tanto di spedizione gratuita, 2 anni di garanzia e possibilità di richiedere il reso entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Le cuffe Beocom Portal di Bang & Olufsen sono pensate per chi lavora in smart working ed è alla ricerca di una qualità audio importante senza per questo disdegnare il design. Tra le altre cose, vantano il certificato per Microsoft Teams.

Cuffie Beocom Portal in vendita a 549 euro sul sito ufficiale

Per prima cosa, le Beocom Portal non tradiscono le aspettative che si creano intorno agli articoli di Bang & Olufsen. La qualità audio è cristallina, qualsiasi sia il posto in cui si lavora e in qualsiasi momento della giornata.

Esperienza audio che va a sommarsi al design ergonomico e confortevole, oltre alle tecnologie avanzate come la cancellazione del rumore attiva, il braccetto virtuale e 8 microfoni MEMS. Che sia una chiamata di lavoro tra due persone o una riunione online, le cuffie di Banf & Olufsen rappresentano una certezza incrollabile.

Da notare, infine, la loro compatibilità con le principali piattaforme di comunicazione oggi in uso, tra cui UC, Zoom e Microsoft Teams. Le chiamate saranno senza interruzioni, così da soddisfare gli standard aziendali più alti.

Le cuffie per professionisti Beocom Portal di B&O sono in offerta sul sito ufficiale a 549 euro. La consegna è gratuita.

