Bevande fresche OVUNQUE con il Mini frigorifero da tavolo in OFFERTA BOMBA

La bella stagione è cominciata e per rinfrescarti in ogni momento con bevande refrigerate al punto giusto non puoi non avere l’utilissimo Mini frigorifero da tavolo CHiQ! Oggi è disponibile su Amazon a soli 113 euro con uno sconto bomba del 18%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta subito della promozione, si tratta di un’occasione unica!

Mini frigorifero da tavolo CHiQ: modalità di utilizzo e funzionalità

Il Mini frigorifero da tavolo CHiQ ha dimensioni super compatte di 470x447x496 mm, ed offre 46 litri di spazio fresco.

Le bevande saranni refrigerate in qualsiasi momento, godendo del raffreddamento con una zona refrigerata e due portabottiglie interni. Inoltre si adatta bene ai tuoi mobili: occupa solo 0,21 metri quadrati di spazio ed è super leggero. Può essere facilmente spostato o trasportato in luoghi diversi secondo necessità, quindi è la scelta ideale per l’ufficio, il soggiorno o il dormitorio.

È possibile organizzare e personalizzare in modo flessibile lo spazio di archiviazione in base alle proprie esigenze grazie al termostato regolabile con controllo a 7 impostazioni (frigorifero 2~8℃) per vari alimenti.

La freschezza è sempre assicurata in quanto il design uniforme della struttura permette di mantenere l’aria fredda all’interno e di tenere fuori l’aria calda, mantenendo la nutrizione e il gusto del cibo.

Ti ricordiamo che questo frigorifero compatto è disponibile con certificazione di classe energetica UE e dichiarazione di sicurezza CE. Inoltre è più efficiente e durevole con un consumo energetico giornaliero di 0,241 kWh e un funzionamento a bassa rumorosità di 39 dB.

