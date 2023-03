Bialetti Gioia: la macchina da caffè con i super poteri sotto i 50€

La macchina da caffè Bialetti Gioia, l’articolo più venduto nella categoria “Macchine da caffè tazza singola” di Amazon, è in super offerta a 49,90 euro grazie alle Offerte di Primavera. Incluse nel prezzo anche 32 capsule espresso bar (Roma intensità 9 e Napoli intensità 10). L’articolo è venduto e spedito da Amazon, se dunque sei abbonato a Prime non paghi nulla per la spedizione.

Bialetti Gioia in sconto del 32% su Amazon

Bialetti Gioia è la macchina da caffè studiata appositamente per le persone che amano assaporare a casa loro, e gustare naturalmente, il vero caffè espresso italiano. Una delle caratteristiche più importanti di questa macchina è il sistema Thermoblock, in grado di offrire in qualsiasi momento la migliore temperatura per il caffè. Tale sistema, unito alla pompa 20 bar, ti permette di ottenere un espresso omogeneo e cremoso come se fossi al bar. L’altro punto di forza della macchina da caffè Bialetti è la sua compattezza, che la rende perfetta anche per le cucine più piccole. L’ultima chicca è il Flow Meter, grazie al quale puoi personalizzare la quantità di caffè da erogare a tuo piacimento.

Se sei alla ricerca di una macchina da caffè professionale e hai un budget non superiore a 50 euro, la Bialetti Gioia è l’acquisto ideale. Affrettati però, perché le Offerte di Primavera scadono alla mezzanotte di oggi, poi il prezzo tornerà a salire e ad avvicinare di nuovo il prezzo di listino pari a 72,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.