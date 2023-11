Nowzaradan non ti temo: BILANCIA digitale con 13 diverse misurazioni Massa in OFFERTA!

La Bilancia Pesapersone Digitale Professionale Impedenziometrica è ideale per quanti non vogliono solo monitorare il proprio peso, ma anche ottenere gli indici di massa corporea, massa grassa e del metabolismo basale. Tutti i dati sono comodamente riportati sul proprio smartphone, grazie alla app scaricabile gratuitamente su iOS e Android. Oggi è in offerta, grazie allo sconto del 5% la paghi solo 25,07 euro! Puoi anche pensare di regalarla per Natale, visto che Amazon in occasione delle feste ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024, in luogo dei consueti 30 giorni.

Bilancia Digitale Impedenziometrica: le caratteristiche

Grazie all’applicazione gratuita multi-utente Feelfit (disponibile su App Store e Google Play), avrai tutti i dati comodamente sul telefono, non solo i tuoi ma anche quelli di tutti i componenti della famiglia. Inoltre, l’applicazione Feelfit si sincronizza con le applicazioni Apple Santé, Google Fit e Fitbit. L’utilizzo della tecnologia di bio-impedenza consente di misurare le informazioni fisiche: peso, IMC, acqua, età metabolica, metabolismo di base, massa grassa, massa grassa addominale, massa muscolare, muscoli scheletrici, massa ossea e contenuto di proteine.

Vetro temperato di 6 mm di alta qualità, 4 elettrodi di misurazione ad alta sensibilità per una precisione di 0,1 kg e una capacità di 150 kg. Funziona con 3 batterie AAA. Nessun pulsante ON/OFF, basta montare la bilancia per avviare la pesata, anche senza smartphone. Quando lo smartphone sarà nuovamente presente le informazioni saranno sincronizzate con l’app. Facilissimo da usare. Compatibile con i dispositivi iOS 7.0 / Android 4.3 e i modelli più recenti.

