Bilancia pesa bagagli: portatile, comoda e in SCONTO (-20%)

La preparazione di un viaggio aereo comporta la necessità di rientrare entro un certo limite di peso per non incorrere in costi aggiuntivi o per evitare che il bagaglio venga caricato in stiva. Questa piccola bilancia elettronica sarà la tua salvezza: portatile, comoda e facilissima da usare, oggi puoi acquistarla su Amazon in sconto a soli 15,99 euro.

Bilancia pesa bagagli: scopri come funziona e perché non ne farai a meno

La bilancia è costruita con un design intuitivo e funzionale per rendere la pesatura dei bagagli un gioco da ragazzi. Dotata di uno schermo LCD ampio e luminoso, la lettura dei dati è facile e chiara, anche in condizioni di scarsa illuminazione. La sua precisione è sorprendente, con la capacità di misurare un massimo di 50 kg con un’accuratezza fino a 0,01 kg.

La bilancia è dotata di funzioni intelligenti come la tara automatica e il blocco del peso, che semplificano ulteriormente il processo di pesatura. Inoltre, grazie alla sua impostazione di risparmio energetico, si spegne automaticamente dopo 60 secondi di inattività, garantendo un utilizzo efficiente della batteria.

“Pesante” solo 90 grammi e dalle dimensioni compatte, la piccola bilancina è estremamente portatile e pratica da trasportare ovunque tu vada con una resistenza garantita dalla superficie del manico laccata al pianoforte, che è antigraffio e non si sbiadisce nel tempo: il prezzo, in sconto, è di 15,99 euro. Da non perdere.

