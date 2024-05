Bilancia Pesapersone in VETRO TEMPERATO Rowenta a SOLI 11 EURO

Se vuoi tenere sotto controllo il tuo peso e i tuoi miglioramenti in modo ultra preciso, approfitta della promozione sulla Bilancia Pesapersone Digitale in Vetro Temperato Rowenta Premiss! Oggi è disponibile su Amazon a soli 11 euro con uno sconto del 15%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, l’offerta è limitata e gli articoli sono in esaurimento!

Bilancia pesapersone digitale Rowenta Premiss: funzionalità e modalità di utilizzo

La Bilancia Pesapersone Digitale in Vetro Temperato Rowenta Premiss è uno strumento che unisce comodità e semplicità d’uso per tenere sempre sotto controllo il tuo peso.

Con un grande display LCD di facile lettura e un’ampia piattaforma (30 x 30 cm), la bilancia digitale offre un comfort e una facilità d’uso eccezionali. Ha una elevata capacità di carico fino a 150 kg e una precisa graduazione ogni 100 g, per supportare tutti i tipi di corporatura.

Il design ultrasottile con uno spessore di soli 22 mm consente di riporla facilmente dopo l’uso. La modalità di utilizzo è semplicissima: basta salire sul piatto e la bilancia si accenderà in automatico; per un maggiore comfort, è possibile scegliere tra il sistema metrico (kg) e imperiale (st, lb). Inoltre il dispositivo si spegne automaticamente dopo 5 secondi di inutilizzo.

La sottile lastra in vetro temperato della bilancia Rowenta è facile da pulire, per mantenere un’igiene ottimale. In più è pronta all’uso subito appena aperta, grazie alla batteria agli ioni di litio inclusa.

La Bilancia Pesapersone Digitale in Vetro Temperato Rowenta Premiss oggi è disponibile su Amazon a soli 11 euro con uno sconto del 15%. Cogli l’occasione speciale al volo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.