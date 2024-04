Bissel aspirapolvere e pulitore a Vapore 2 in 1: MINIMO STORICO Amazon!

Il Bissel Vac & Steam è un mop, ovvero aspirapolvere e pulitore a Vapore multifunzione 2 in 1 che aspira e igienizza con la potenza del vapore contemporaneamente, o separatamente. Un dispositivo indispensabile per tutti coloro che vogliono che la casa sia non solo pulita ma anche libera da germi e batteri, il tutto con un solo movimento e con un solo elettrodomestico. Passare lo straccio sarà un lontano ricordo, niente più mocio da strizzare: con Bissel aspirapolvere e pulitore a Vapore 2 in 1 faticherete di meno e pulirete di più e meglio! Il tutto con un super sconto Amazon MENO 39% che è a conti fatti il MINIMO STORICO per questo dispositivo! 99 euro invece che 162 euro!

Tutto pulito e igienizzato senza fatica!

Bissel aspirapolvere e pulitore a Vapore 2 in 1 aspira ad azione ciclonica prima e igienizza dopo, il tutto senza utilizzare anti ecologici saponi o prodotti chimici. Lo fa solo con la forza del vapore, che che scioglie lo sporco, il grasso e uccide il 99,9% di germi e batteri.

Bissel aspirapolvere e pulitore a Vapore 2 in 1 non solo funziona bene ed è estremamente efficace, ma è anche molto pratico e versatile. Il contenitore per lo sporco DropIt consente lo smaltimento igienico di capelli e sporco senza doverli toccare, si stacca il serbatoio con grande facilità e si svuota, niente sacchetti da comprare e rimuovere. In tal senso la tecnologia Dry-Tank tiene lo sporco separato dal vapore nel contenitore dei rifiuti, garantendo una pulizia completamente asciutta.

Bissel aspirapolvere e pulitore a Vapore 2 in 1 è dotato di due filtri, a schiuma e pieghettato, entrambi lavabili per catturare la polvere sottile e sporcizia varia in modo estremamente efficace.

Bissel aspirapolvere e pulitore a Vapore 2 in 1 è davvero un dispositivo che non deve mancare in casa, lo sconto Amazon è super allettante, impossibile non acquistarlo! MENO 39% che è a conti fatti il MINIMO STORICO per questo dispositivo! 99 euro invece che 162 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.