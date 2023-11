Bitzee il cucciolo digitale FENOMENO del momento è su Amazon a soli 27€

Bitzee è il nuovo compagno di gioco e amico interattivo perfetto per bambini e bambine di 5 anni e oltre. Questo adorabile animale elettronico virtuale offre un’esperienza unica, permettendo ai più piccoli di accudire e far crescere il loro cucciolo digitale.

Bitzee non è solo un giocattolo, è un compagno virtuale che richiede attenzione e cura. I bambini avranno il compito di accudire il loro cucciolo digitale, nutrirlo, giocare con lui e assicurarsi che sia sempre felice. Questo processo di accudimento contribuisce a insegnare ai bambini la responsabilità in modo divertente. Il tutto, oggi, spendendo appena 27€ grazie allo sconto del 32% su Amazon.

Bitzee è dotato di sensori tattili che lo rendono reattivo al tocco dei bambini. Risponde alle coccole, alle carezze e agli affettuosi gesti dei piccoli, creando un legame emotivo e un’esperienza interattiva unica. I bambini si sentiranno coinvolti nel mondo affascinante del loro cucciolo digitale. I bambini possono collezionare diversi cuccioli digitali, ognuno con la propria personalità e caratteristiche uniche. Questa varietà aggiunge un elemento di sorpresa e divertimento all’esperienza di gioco.

Oltre all’aspetto di accudimento, Bitzee offre una serie di giochi educativi e divertenti. Questi giochi stimolano l’apprendimento attraverso il gioco, migliorando le capacità cognitive e la coordinazione mano-occhio dei bambini. Infine, il prodotto è progettato con la sicurezza dei bambini come priorità. Materiali di alta qualità e un design robusto garantiscono un’esperienza di gioco sicura e duratura.

Accudire, crescere e giocare con il proprio cucciolo digitale contribuisce allo sviluppo emotivo e cognitivo dei bambini in modo divertente. Bitzee è il regalo perfetto per i piccoli amanti degli animali e dei giochi interattivi, per cui fallo tuo ora approfittando dello sconto del 32% su Amazon pagandolo solo 27€. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

