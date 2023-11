Black Friday 2023: le migliori offerte sui Chromebook

Il tanto atteso Black Friday su Amazon è finalmente arrivato! E riguarda anche i Chromebook, particolari Notebook ideati al fine di aiutarti a portare a termine ogni attività in modo più facile e veloce. Eseguono il sistema operativo ChromeOS, che offre spazio di archiviazione sul cloud, le migliori funzionalità Google integrate e diversi livelli di sicurezza. Di seguito riportiamo i 5 migliori Chromebook in offerta con il Black Friday, ricordandoti inoltre che puoi decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

ASUS Chromebook CX1400CKA: le caratteristiche tecniche

Partiamo con il primo modello: ASUS Chromebook CX1400CKA. Esso racchiude uno straordinario display da 14 pollici nel suo chassis ultraportatile. In combinazione con il sistema antiriflesso FHD, il dispositivo massimizza l’area dello schermo, offrendo immagini coinvolgenti per una produttività mirata, consentendoti di fare di più in movimento! Alimentato dal processore Intel, offre prestazioni eccellenti per esperienze reattive con le tue app preferite. In combinazione con le funzionalità complete di Google Workspace e altre app per la produttività di Google Play, questo Chromebook ha tutto ciò di cui hai bisogno per fare qualsiasi cosa, tutto in un unico posto. Pesa solo 1,47 kg. E’ abilitato con aggiornamenti automatici e protezione antivirus integrata, mantenendo il tuo dispositivo al sicuro, protetto e sempre aggiornato! Solo per oggi lo paghi solo 229 euro, in luogo dei soliti 379. Quindi un bel risparmio di 150 euro!

Acer Chromebook 314 CB314-1H-C15P: le caratteristiche tecniche

Acer Chromebook 314 CB314-1H-C15P offre un basso consumo energetico e velocità del software grazie al processore Intel di ultima generazione; queste prestazioni consentono di lavorare sul tuo Chromebook Acer a progetti grafici complessi in modo semplice e veloce. Ottimizza le prestazioni della batteria e ti permette di fare di più con ogni carica, dandoti un’autonomia fino a 12 ore. La portabilità è la caratteristica chiave di questo Chromebook Acer, più piccolo di un foglio A4 e pesante solo 1,5 kg. Sta comodamente in una borsa piccola ed è sempre pronto all’uso! Solo per oggi lo paghi 199 euro anziché 339! Un bel risparmio di 140 euro grazie al 41% di sconto!

HP Chromebook 15a-na0000sl: le caratteristiche tecniche

HP Chromebook 15a-na0000sl vanta il processore Intel Celeron N4500, a basso consumo energetico con frequenza fino a 2,8 GHz, 4 MB di cache L3, Dual Core (2 core), 2 Thread. Display da 15,6″ con diagonale da 39,6 cm e ampio angolo di visione a 178°, risoluzione HD 1366x768p, IPS, Micro-Edge, Antiriflesso, 250 nits di luminosità, 45% NTSC. Molto bello lo stile: colorazione argento satrinato in pendant con le linee grigio minerale del case, formato full size, con corsa dei tasti da 1,5 mm per una digitazione confortevole e una produttività elevata. Durata fino a 11 ore e 30 minuti, utile per lavorare in mobilità senza interruzioni e grazie alla Ricarica Rapida (HP Fast Charge) si potrà caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti. Ecco tutte le porte: USB Type-C, 1 USB 3.0, Jack Cuffie/Microfono, TNR. Comodo da trasportare grazie al Peso di 1,69 kg e allo Spessore di soli 1,81 cm. Solo per oggi lo paghi 229,99 euro, anziché 449,99, per uno sconto incredibile di 220 euro! Praticamente la metà.

HP Chromebook x360 14a-ca0000sl: le caratteristiche tecniche

HP Chromebook x360 14a-ca0000sl con processore Intel Celeron N4120 è a basso consumo energetico con frequenza fino a 2,6 GHz, 4 MB di cache L2, Quad Core (4 core). E’ dotato di 4GB LPDDR4 da 2400 mhz, integrata e non espandibile. Per un avvio istantaneo il notebook è equipaggiato con un’unità di archiviazione SSD da 64 GB eMMC. Display Touch da 14″ con diagonale da 35,6 cm e ampio angolo di visione a 178°, risoluzione Full HD 1920 x 1080p, IPS, Micro-Edge, Antiriflesso, Slim, 250 nits di luminosità, 45% NTSC. La tastiera presenta la colorazione nera opaca in contrasto con le linee argento naturale del case, formato Full Size, con corsa dei tasti da 1,5 mm per una digitazione confortevole e una produttività elevata. La batteria dura fino a 12 ore 15 minuti, utile per lavorare in mobilità senza interruzioni e grazie alla Ricarica Rapida (HP Fast Charge) si potrà caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti. Bello il design, con Chassis argento minerale, tastiera in plastica riciclata, 2 USB Type-C, 1 USB 3.0, Jack Audio Cuffie/Microfono. Infine le dimensioni ridotte: Peso 1,49 kg, Spessore 1,82 cm. Solo per oggi lo paghi solo 249,99 euro anziché 399,99. Dunque risparmi 150 euro, ben il 38% in meno!

