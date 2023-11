Black Friday 2023: le migliori OFFERTE su SNEAKERS Adidas da Uomo!

Il Black Friday 2023 su Amazon è in pieno svolgimento e tra le tante offerte non mancano anche quelle riguardanti le sneakers Adidas. Scarpe iconiche, indossabili in tutte le occasioni: dallo sport alle uscite con gli amici fino al lavoro. Comode e stilose, offrono un autentico status symbol. Di seguito ti proponiamo le migliori offerte che abbiamo selezionato per te. Ricordandoti che puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Adidas Run 60s 3.0: le caratteristiche

Partiamo dal modello Adidas Run 60s 3.0, che si contraddistingue per un colore molto particolare: Shadow Navy Ftwr White Core Black. Un nero canna di fucile con le inconfondibili strisce diagonali del marchio tedesco su entrambe i lati. Scarpe che uniscono versatilità e grip, Calzata regolare, Chiusura con lacci, Tomaia in tessuto, Fodera in tessuto. Oggi le paghi solo 34,99 euro, risparmiando ben 25 euro, quindi lo sconto è del 42%!

Adidas Daily 3.0: le caratteristiche

Parliamo di un paio di scarpe dallo stile tipico del marchio tedesco. Le Adidas Daily 3.0: le caratteristiche sono pensate per la routine di tutti i giorni o le passeggiate. La combinazione dei colori è la tipica sfondo nero e strisce e marchio bianco. La Tomaia è in tela, la Suola ha l’effetto vulcanizzato, l’altezza dell’asta arriva alla caviglia. Oggi le paghi solo 37,25 euro, con un risparmio di 27,75 euro, grazie allo sconto del 43%!

Adidas Hoops 3.0 Mid Classic Vintage: le caratteristiche

Un modello completamente opposto al precedente. Adidas Hoops 3.0 Mid Classic Vintage è infatti un modello versatile ispirato al mondo del basket.

Calzata regolare, Chiusura con lacci, Tomaia in pelle sintetica, Ammortizzazione e comfort, con sistema Ankle per l’altezza dell’asta. Dunque accompagna molto bene il movimento del piede, molto comoda anche in caso di pioggia e soprattutto in autunno-inverno. Anche qui il design tipico del marchio tedesco nero-bianco lo rende adatto per tutte le occasioni. Oggi la paghi solo 39,19 euro, dunque otterrai uno strepitoso sconto del 44%!

Adidas Hoops 3.0: le caratteristiche

Chiudiamo in bellezza con le Adidas Hoops 3.0, che rispetto alle precedenti invertono l’abbinamento nero-bianco. Presentando altresì una riga rossa che accompagna la parte posteriore dell’apertura della scarpa. Design low-cut ispirato al basket adatto a tutti i giorni, Calzata regolare, Chiusura con lacci, Tomaia in pelle sintetica, Ammortizzazione e comfort. Oggi le paghi solo 36,39 euro, dunque beneficerai di uno sconto del 44%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.