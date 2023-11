Black Friday 2023: le migliori offerte sulle sneakers Adidas da donna!

Il Black Friday su Amazon è in pieno svolgimento e riguarda una miriade di prodotti e marchi. Anche le iconiche scarpe Adidas, marchio tedesco che da quasi un secolo immette sul mercato prodotti di alta qualità. Di seguito proponiamo le migliori offerte riguardo le sneakers da donna, ricordandoti anche che puoi restituirle entro il 31 gennaio 2024, quindi puoi anche pensare di regalarle senza avere timore che i soliti 30 giorni per la restituzione scadano. Le scarpe, si sa, hanno bisogno di essere provate con calma.

Adidas Court Platform: le caratteristiche

Partiamo con queste semplici e comodissime Adidas Court Platform, che presentano una striscia oro in alto sul lato posteriore e la scritta Adidas su un particolare sfondo rosa. Vestibilità regolare, chiusura in pizzo, tomaia sintetica morbida, fodera in tessuto. Possono essere utilizzate per tutte le occasioni: sport, lavoro, semplici passeggiate. Solo oggi le paghi 29,44 euro, quindi risparmi ben 25,56 euro! Lo sconto è del 46%!

Adidas VL Court 2.0 Suede: le caratteristiche

Adidas VL Court 2.0 Suede è invece un modello in Total white, per chi cerca la massima semplicità e comodità. Si tratta di Sneaker casual in suede ispirate al mondo dello skate, Calzata regolare, Chiusura con lacci, Tomaia in suede, Soletta morbida. Anche questo paio di scarpe si adatta a più occasioni oltre l’attività sportiva. Grazie al Black Friday su Amazon le paghi solo 30,82 euro, anziché il prezzo di listino di 65,00 euro. Uno sconto straordinario di oltre la metà, il 53%!

Adidas Hoops 3.0 Classic: le caratteristiche

Chiudiamo con questo paio di scarpe Adidas Hoops 3.0 Classic molto particolari, dal collo più alto ma estremamente comodo, che le rende molto adatte soprattutto per il periodo invernale, non opprimendo il piede ma lasciandolo ugualmente respirare anche in casi di attività intensa. Un design versatile ancora in Total white, ispirato al mondo del basket, Calzata regolare, Chiusura con lacci, Tomaia in pelle sintetica, Ammortizzazione e comfort. Ideale quando si va a correre grazie al fatto che accompagna molto bene il piede nei movimenti. Oggi lo paghi 48,99 euro anziché 70, quindi otterrai un risparmio di ben 21,01 euro! Lo sconto è infatti del 30%!

