Black Friday 2023: svendita totale Logitech, prezzi incredibili

Logitech è una multinazionale americana leader nel settore industriale delle periferiche per personal computer a livello mondiale, immettendo sul mercato prodotti di qualità a prezzi davvero competitivi. Anche questo marchio partecipa al Black Friday in corso su Amazon e di seguito proponiamo i migliori prodotti scontati solo per questa giornata speciale. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Microfono Blue Yeti: le caratteristiche tecniche

Il microfono USB Blue Yeti di Logitech è altamente professionale e produce un suono nitido e potente in qualità broadcast per video YouTube, Twitch streaming, podcast, riunioni Zoom, registrazione di musica e altro. Eleva i tuoi streaming e le tue registrazioni con un suono vocale broadcast nitido e intrattieni il tuo pubblico con effetti migliorati, modulazione avanzata e campioni audio HD. Modelli flessibili cardioide, omni, bidirezionale e stereo ti permettono di registrare in modi che normalmente richiederebbero più microfoni, per voci, strumenti e podcast. Volume della cuffia, selezione del modello, disattivazione audio del microfono per controllare ogni livello della registrazione audio e del processo di streaming. Orienta il microfono in base alla sorgente sonora per una qualità del suono ottimale grazie al supporto da scrivania regolabile e ascolta la tua voce in tempo reale senza ritardi. Lo imposti in pochi secondi con il supporto da tavolo incluso o collegalo direttamente a un’asta o a un braccio microfonici e inizia la registrazione e lo streaming su Mac o PC. Lo paghi solo 107 euro anziché 139,99, grazie allo sconto del 24%!

Cassa Ultimate Ears BOOM 3: le caratteristiche tecniche

La cassa portatile Ultimate Ears BOOM 3 offre un suono potente e avvolgente a 360° con ‎bassi profondi e precisi, accuratamente bilanciato per sentire ogni singola nota. Puoi controllare la musica in streaming, programmare e navigare negli ‎elenchi di riproduzione di Apple Music/Deezer Premium+‎. Carica Ultimate Ears BOOM 3 in modalità wireless con il dock di ricarica ‎Power Up, venduto separatamente, e parti verso la tua prossima avventura. Completamente Impermeabile, perfino Galleggiante: con grado di ‎protezione IP67 contro acqua e polvere, può essere immerso fino a 30 minuti. Tecnologia della batteria simile alle auto ‎elettriche, ‎l’altoparlante Bluetooth Boom 3 rimane carico, ascolta melodie ‎per tutta la giornata, fino a ‎‎15 ore‎. Solo per oggi la paghi 109,99 euro, dunque un risparmio di ben 45 euro, grazie al 29% di sconto!

Mouse Gaming G502 HERO: le caratteristiche tecniche

Mouse Gaming G502 HERO offre un tracciamento di precisione fino a 25 600 DPI con assenza di smoothing, filtraggio o accelerazione. Fino a 11 Pulsanti Programmabili e Rotella di Scorrimento Ultraveloce Doppia Modalità. Sistema di Regolazione del Peso: regola il tuo stile di gioco. Offre un’illuminazione RGB completamente‎ personalizzabile, sincronizzabile anche con il tuo stile di gaming. Sistema di tensionamento a molla metallica integrata ai pulsanti sinistro e destro del mouse per un clic preciso e un comando rapido. Sensore di ultima generazione in grado di rilevare il movimento a grandezze inferiori al micrometro, traccia spostamenti più piccoli di un milionesimo di metro con estrema precisione. Lo sconto solo per oggi è incredibile: lo paghi solo 34 euro, grazie allo sconto del 63%!

Volante da corsa Driving Force: le caratteristiche tecniche

Volante da corsa Driving Force offre un’esperienza di gioco immersiva: ottima per Gaming Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Progettato senza compromessi per assicurare l’esperienza di guida ottima; sterza silenziosa e dolcemente con la ‎tecnologia Force Feedback. E’ confortevole e durevole grazie all’acciaio ‎inossidabile e alla vera pelle cucita a mano; un tocco di lusso. Guida dinamica, controllo totale ‎grazie a pedali separati con acceleratore, freno e frizione integrati; ritorno ‎di forza a 2 motori, percepisci ogni cambio di terreno. Rotazione di 900°: la rotazione da una ruota all’altra della forza motrice per poter ‎girare la ruota 2 volte e mezzo, mano nella mano su curve larghe proprio come ‎una vera ‎auto da corsa Ferrari F1. Il cambio a H a sei velocità con leva corta e retromarcia a ‎pressione verso il basso permette di cambiare le marce in modo rapido e preciso. Solo per oggi lo paghi a metà prezzo, ovvero 203,99 euro!

