Black Friday 2023: offerte LEGO più convenienti

Dopo mesi e mesi di attesa è finalmente tempo del Black Friday di Amazon: in occasione di questo speciale evento abbiamo quindi deciso di presentarvi le offerte LEGO più convenienti di sempre, che vi permetteranno di regalare ore e ore di divertimento per costruire tutti i set provenienti dai più famosi franchise di sempre da Star Wars, Harry Potter fino ad arrivare al mondo Marvel. Vi ricordiamo che le offerte saranno disponibili rispettivamente dal 17 novembre fino ad arrivare al 27 novembre.

LEGO Harry Potter: La Camera dei Segreti di Hogwarts

Partiamo prima di tutti da Harry Potter, andando a rivivere uno dei luoghi più iconici ed evocativi dell’intera saga del bambino occhialuto: stiamo ovviamente parlando della Camera dei Segreti, vista nel secondo libro (e relativo film). Grazie al coupon del 15% offerto da Amazon puoi portarti a casa il set a soli 109 euro, un’offerta davvero imperdibile.

LEGO City Ospedale: Set con Edificio

È il turno poi dello splendido set di LEGO City che ritrae un vero e proprio ospedale cittadino, con tanto di ambulanza, elicottero di soccorso e ben 12 minifigure al suo interno con cui poter interagire e giocare, praticamente perfetto per i bambini. Il set è venduto all’incredibile prezzo di soli 69 euro, con più di 30 euro di risparmio rispetto all’originale prezzo di listino.

LEGO Star Wars: Jedi Starfighter di Yoda

Passiamo poi a Star Wars, una delle saghe più iconiche della storia del cinema. Amazon per l’occasione ha deciso di mettere in offerta il set dello Starfighter di Yoda, che comprende al suo interno la minifigure di Yoda (assieme alla sua spada laser) e la figura del droide R2-D2. Il set viene venduto a soli 26 euro, contro i 34 euro dell’originale prezzo di listino suggerito da LEGO.

Disney Pixar: Casa di UP!

Come non potersi perdere in occasione del 100° anniversario di Disney la mitica casa di UP del lungometraggio Pixar, che comprende le minifigure dei protagonisti Carl, il suo amato cane Dug e Russell. Il set viene venduto all’incredibile prezzo di soli 40 euro, contro i 54 euro del prezzo di listino originariamente proposti.

Marvel: Armeria di Iron-Man

Amazon ha ovviamente pensato anche a tutti gli appassionati di cinecomics proponendo il set dell’armeria di Iron-Man, uno dei personaggi più importanti di tutta la saga. All’interno del set sono comprese ben 5 minifigure, che ritraggono rispettivamente Tony Stark, Pepper Potts, Nick Fury, War Machine e infine Whiplash. Il set viene venduto all’incredibile prezzo di soli 71 euro, contro gli 89 euro del prezzo originario di listino.

