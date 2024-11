Black Friday in anticipo: Cuffie over-ear Bose scontatissime al -27%

A poche ore dall’inizio della settimana del Black Friday, Amazon ha lanciato un’offerta straordinaria sulle cuffie over-ear più rinomate sul mercato! Si tratta delle Bose QuietComfort Headphones, oggi disponibili a soli 209 euro con uno sconto bomba del 27%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, ad un prezzo così conveniente gli articoli stanno andando a ruba!

Bose QuietComfort Headphones: audio impeccabile e comodità assoluta

Le Bose QuietComfort Headphones possono essere considerate le cuffie over-ear top di gamma del settore in quanto vantano una serie di specifiche tecniche straordinarie.

Una delle caratteristiche di spicco degli auricolari è sicuramente la cancellazione del rumore con funzionalità passive: in questo modo potrai escludere il mondo esterno, silenziare le distrazioni e immergerti completamente nella tua musica preferita, sentendoti come al centro di un concerto.

In base alle tue esigenze potrai scegliere tra due modalità di ascolto ovvero Quiet e Aware Mode, che permettono di passare dalla cancellazione del rumore completa alla piena consapevolezza di ciò che ti circonda, per un controllo del suono ottimizzato.

La batteria è un altro fiore all’occhiello di questi auricolari: avrai a disposizione un’autonomia fino a 24 ore con singola ricarica, mentre con una ricarica di 15 minuti potrai goderti fino a 2 ore e mezza di musica in più. Allo stesso modo, il comfort è assicurato con i morbidi cuscinetti auricolari che avvolgono delicatamente le orecchie, mentre l’archetto mantiene le cuffie in posizione per le sessioni di ascolto più lunghe.

