Black Friday: Videocitofono Smart Aqara al 20% di sconto

In occasione del Black Friday, Aqara ha deciso di scontare molti dei suoi prodotti. Tra i migliori prodotti sfornati dalla nota azienda sicuramente c’è il Video Doorbell G4. Si tratta di un citofono smart di fascia alta, pieno di funzioni interessanti e decisamente utili che andremo a spiegare a breve. Proprio nei giorni del Black Friday è acquistabile a soli 103,99€ anziché 129,99€ approfittando di uno sconto del 20%.

Caratteristiche tecniche principali | Aqara Video Doorbell G4

Aqara Video Doorbell G4 è un citofono smart che si distingue sicuramente per il riconoscimento facciale locale basato su intelligenza artificiale, che consente di personalizzare scene automatizzate come il “Welcome Home” per ogni membro della famiglia. Ad esempio, grazie a questa funzione, quando un componente della famiglia arriva a casa, il sistema può attivare automaticamente una serie di azioni preimpostate: accendere le luci nel corridoio, regolare il termostato a una temperatura preferita, avviare la playlist musicale preferita o inviare una notifica agli altri membri della famiglia per segnalare l’arrivo.

Tutto ciò è gestito localmente, garantendo velocità e privacy senza necessità di connessione al cloud. Compatibile con diversi ecosistemi smart, supporta HomeKit Secure Video, il live streaming su Google e Alexa smart displays e prevederà a breve l’integrazione con il protocollo Matter. Offre, tra l’altro, 7 giorni di archiviazione cloud gratuita. L’alimentazione dell’unità esterna può avvenire tramite un pacco batterie per un’autonomia fino a 4 mesi o tramite un trasformatore AC/DC, con batterie di backup per garantire operatività anche durante eventuali blackout.

Altre funzioni interessanti | Aqara Video Doorbell G4

Questo citofono smart include un Chime Repeater da interno con altoparlante da 95 dB. Il Chime funge anche da ripetitore wi-fi per una connessione più stabile e, grazie alla porta USB-C, può essere posizionato in vari ambienti all’interno della casa. La telecamera offre una visione a 162 gradi con sensore 1080p e visione notturna a infrarossi, supportata da notifiche e messaggi preregistrati per avvisi di volti, presenze sospette o possibili manomissioni.

Per una registrazione continua, è possibile utilizzare una MicroSD fino a 512GB (da acquistare eventualmente a parte). In aggiunta, i video possono essere automaticamente salvati su un NAS SMB senza costi aggiuntivi. Infine, funzioni personalizzabili come il cambio della voce e le suonerie personalizzate per campanello e ripetitore permettono di adattare il dispositivo alle proprie esigenze.

Approfitta dell’offerta!

Cos’altro dire? Sicuramente un prodotto pieno di pecualiarità, funzioni interessanti e un’integrazione veramente molto completa. Non possiamo che consigliare l’acquisto, a maggior ragione tenendo conto dell’imminente sconto che sta per beneficiare il prodotto. Infatti in occasione del Black Friday, Aqara ha deciso di mettere in offerta il citofono smart a soli 103,99€ anziché 129,99€ approfittando di uno sconto del 20%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.