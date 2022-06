Black Shark 5 e 5 Pro: potenti smartphone da gaming già in offerta

Il mondo degli smartphone dei gaming è lieto di accogliere i nuovi e potentissimi Black Shark 5 e Black Shark 5 Pro, due device di fascia premium con una scheda tecnica di punta e un design accattivante già in offerta su Aliexpress a un prezzo molto aggressivo in occasione del BlackShark Brand Day.

Entrambi i device sono dotati di tutto ciò di cui ha bisogno un utente alla ricerca di un telefono da gaming di fascia premium con alcune feature esclusive per giocare sempre al top e senza alcun compromesso.

Black Shark 5 e 5 Pro: design e caratteristiche

Partendo dalla scheda tecnica, una delle caratteristiche più importanti per i device da gaming, il modello di punta Black Shark 5 Pro punta ad offrirti il massimo dell’esperienza di utilizzo grazie alla presenza del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con GPU Adreno di ultima generazione, 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di spazio interno UFS 3.1 per prestazioni da urlo anche nei giochi di ultima generazione; il più contenuto Black Shark 5, invece, si affida al processore di fascia medio alta Qualcomm Snapdragon 870 ugualmente in grado di assicurare gaming di un certo livello a prezzo più contenuto.

Entrambi i device, però, possono contare su un display AMOLED da 6.67 pollici a risoluzione Full HD+ con aspect ratio in 20:9 con frequenza di aggiornamento a 144 Hz, HDR10+ e luminosità fino a un massimo di 1300 nit. Si tratta di un modulo estremamente luminoso ma soprattutto scattante, una caratteristica essenziale per un device da gaming e a maggior ragione per i numerosi gamer che si dilettano nei titoli FPS come Call of Duty oppure Apex Mobile dove la fluidità delle immagini e del movimento degli avversari garantisce un tracking puntale e preciso.

Per assicurare un corretto raffreddamento del device durante il gaming più spinto, considerando anche la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, il colosso cinese ha realizzato un singolare sistema di raffreddamento con due camera di vapore per facilitare il movimento del calore lontano dai componenti essenziali come la scheda madre e il SoC; in questo modo viene annullato il problema del throttling termico che potrebbe ridurre le prestazioni del telefono durante il gaming più spinto.

Ma non solo potenza di calcolo: i nuovi smartphone da gaming possono contare anche su una batteria da 4650 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120W che ti fornisce il 100% di autonomia dopo appena 15 minuti. Il tempo di una piccola pausa dal telefono ed ecco che sei nuovamente pronto a sconfiggere i tuoi amici nei giochi di ultima generazione. A proposito di gaming, gli smartphone dispongono di grilletti magnetici per facilitare e migliorare il controllo dei personaggi nei giochi in prima e in terza persona, mentre la singolare tecnologia Magic Press facilita anche la gestione della mira e il puntamento della telecamera con ben 7 livelli di sensibilità al tocco.

Black Shark 5 Pro, inoltre, è un campione anche per quanto riguarda il comparto audio: si tratta di uno dei pochissimi smartphone da gaming a raggiungere la posizione più alta di DxOMark grazie all’incredibile supporto all’audio ad alta qualità anche grazie alla partnership con aziende di alto livello come DTS e Cirrus Logic. Sul retro trova posto una fotocamera tripla costituita da un sensore principale da 108 MP, un sensore ultra grandangolare da 13 MP e un sensore telescopico da 5 MP, mentre frontalmente il sensore da 16 MP assicura selfie e video ad alta risoluzione; Black Shark 5 si accontenta invece di un sensore principale da 64 MP, un sensore ultra grandangolare da 13 MP e un sensore macro da 2 MP.

Scheda tecnica

Display AMOLED da 6.67 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel con HDR10+, frequenza di aggiornamento a 144 Hz e luminosità massima pari di 1300 nit;

Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (Black Shark 5 Pro)/Qualcomm Snapdragon 870 (Black Shark 5);

8/12 GB di RAM LPDDR5 co 128/256 GB di spazio interno UFS 3.1;

Fotocamera posteriore tripla con sensore principale da 108 MP/64 MP (Black Shark 5 Pro/Black Shark 5), sensore ultra grandangolare da 13 MP e sensore telescopico da 5 MP/2 MP (Black Shark 5 Pro/Black Shark 5);

Fotocamera frontale da 16 MP;

Dimensioni: 163.83 × 76.25 x 10mm (Black Shark 5)/163.86 × 76.53 × 9.5 mm (Black Shark 5 Pro);

Peso: 218 grammi/220 grammi (Black Shark 5/Black Shark 5 Pro);

Batteria da 4650 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120W;

Android 12 con la personalizzazione JoyUI 13.

Prezzo e disponibilità

Entrambi gli smartphone sono in offerta su Aliexpress fino al 16 giugno ai seguenti prezzi:

Black Shark 5 8+128 GB in offerta a 505,22€ con il codice coupon “ BSHARK570 ”; 12+256 GB in offerta a 625,63€ con il codice coupon “ BSHARK570 ”; Cuffie Black Shark JoyBuds Pro in offerta a 39,99$ per i primi 300 pezzi.