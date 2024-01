Blackview LIQUIDA TUTTO su Amazon: smartwatch, tablet e auricolari scontati fino al 50%

Blackview è un produttore di dispositivi elettronici, noto principalmente per la produzione di smartphone rugged e telefoni cellulari resistenti. Fondata nel 2013, l’azienda ha sede a Hong Kong ed è cresciuta rapidamente diventando una presenza significativa nel settore dei dispositivi mobili.

Blackview, guarda che offerte

I prodotti Blackview sono progettati per resistere a condizioni difficili, come cadute, polvere, umidità e temperature estreme. Questi dispositivi sono spesso utilizzati in ambienti professionali o all’aperto, come nei settori dell’edilizia, dell’agricoltura, dell’esplorazione e da parte di persone che richiedono un telefono robusto per il loro stile di vita attivo.

Lo smartwatch di Blackview è un wearable spettacolare, perfetto per tutti i giorni, anche per lo sport, che in questo momento trovi al minimo storico su Amazon, ovverosia a 29 euro, nella colorazione nera. Ma devi fare in fretta, e cliccare su questo link se vuoi approfittare subito della promozione e prenderlo quindi col 50% di sconto risparmiando qualcosa come 25 euro. Perché considerando prezzo e qualità, dubitiamo che ne rimanga ancora qualcuno tra poco.

Smartwatch Blackview W10E

Lo smartwatch Blackview W10E è uno di quei wearable poco conosciuti dal grande pubblico in quanto poco reclamizzati, ma non per questo è meno efficiente di altri più famosi. In questo momento lo trovi nella colorazione nera al minimo storico su Amazon, grazie allo sconto del 7% più il coupon bonus del 10% da spuntare in pagina: costa appena 22€. L’orologio intelligente ha uno schermo da 1,52 pollici, che sembra semplice ed elegante.

Smartwatch Blackview R8

Blackview R8 è progettato specificamente per le donne, con un display compatto che si adatta al polso sottile di una donna. Questo smartwatch è un wearable elegante e raffinato, ma al contempo perfetto per tutti i giorni, anche per lo sport. In questo momento lo trovi al minimo storico su Amazon, ovverosia a 43 euro, nella colorazione nera o grigia. Ma devi fare in fretta, e cliccare su questo link se vuoi approfittare subito della promozione e prenderlo quindi col 17% di sconto. Perché considerando prezzo e qualità, dubitiamo che ne rimanga ancora qualcuno tra poco.

Smartwatch Blackview BV-C20Pro

Il nuovo smartwatch da uomo Blackview 2023 è dotato di un touch screen ad alta definizione da 1,83 pollici con quattro livelli di luminosità regolabili, che può visualizzare i dati senza alcun problema anche durante il giorno. Scegli tra un’ampia varietà di quadranti personalizzati per distinguerti.

Le altre offertone Blackview (col coupon)

Blackview ha continuato a espandersi nel mercato globale e offre una varietà di modelli per soddisfare le diverse esigenze degli utenti. Se stai cercando un telefono cellulare resistente che possa sopravvivere a condizioni difficili, o un tablet potente ma economico, i dispositivi Blackview potrebbero essere una scelta da considerare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.