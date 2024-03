Blackview MEGA 1 con Display 120Hz è il Tablet che tutti vorranno

Nel panorama tecnologico attuale, sempre più persone scelgono i tablet per la loro comodità di visualizzazione e produttività on-the-go, senza l’ingombro dei laptop. In questo contesto, Blackview, un marchio tecnologico in rapida ascesa, è pronto a lanciare la sua nuovissima linea di tablet di punta, la serie MEGA. Il più atteso di questa serie, il tablet flagship MEGA 1 con refresh rate di 120Hz, farà il suo debutto mondiale il 18 marzo.

Prestazioni di Spicco e Display 120Hz

Il MEGA 1 si distingue per il suo display da 11,5 pollici 2.4K con il più alto tasso di aggiornamento intelligente di 120Hz mai visto su un tablet Blackview, garantendo un’esperienza visiva fluida e meno affaticante. Dotato di certificazione Widevine L1 e di altoparlanti quad-box, offre un suono e una visione HD 1080P immersivi su piattaforme come Netflix, Amazon Prime e Disney+.

La nuova funzione di schermo diviso e multi-finestra del MEGA 1 migliora significativamente il multitasking, puntando ad elevare la produttività. Trasformandosi in un PC da 11,5 pollici quando abbinato a tastiera e mouse wireless, è perfetto per svariati compiti e include una penna stilo per prendere appunti e disegnare senza sforzo. Con la sua batteria da 8800mAh, il MEGA 1 garantisce fino a 20 ore di utilizzo quotidiano e supporta la ricarica veloce da 33W, raggiungendo il 50% della carica in soli 60 minuti.

Fotocamera da 50 MP e SoC Helio G99

Il MEGA 1 vanta una fotocamera posteriore Samsung ISOCELL JN1 da 50 MP, che offre immagini superiori e colori vividi, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Permette registrazioni video ad alta risoluzione 2K, assicurando che ogni momento venga catturato chiaramente.

Come flagship della serie MEGA, il MEGA 1 sfoggia il processore MediaTek Helio G99 octa-core da 6nm, leader nelle prestazioni 4G con un incremento del 56% rispetto ai modelli precedenti. Introduce l’espansione della RAM 1:1, offrendo fino a 12GB di RAM per lanci di app il 18% più veloci rispetto ai tablet tipici. Con 256GB di ROM e supporto fino a 1TB per schede TF, offre ampio spazio per file e media.

Il MEGA 1 utilizza l’ultima Doke OS_P 4.0 basata su Android 13, con app personalizzate progettate per lavoro, studio e tempo libero. Introduce un nuovo schermo diviso personalizzato per un facile accesso alle viste preferite e PC Mode 2.0 per un multitasking multi-finestra migliorato, inclusa una funzione “Pin to Top” per dare priorità ai compiti. L’App Workspace facilita lo switch facile tra account personali e professionali, aiutando nel bilanciamento tra lavoro e vita privata.

Prezzo e Disponibilità

Non perdere il lancio globale del Blackview MEGA 1 su Aliexpress il 18 marzo. Con opzioni da 8GB+256GB e 12GB+256GB a partire da $199 ($398), questa offerta è valida dal 18 al 27 marzo.

