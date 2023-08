Blink Mini, la videocamera di sicurezza smart... MINI è solo il prezzo!

Blink Mini è una videocamera di sicurezza intelligente per interni che offre una protezione costante per la casa o perchè no l’ufficio o più in generale il posto di lavoro. Con una risoluzione video HD 1080p, Blink Mini cattura immagini nitide e dettagliate, consentendo di monitorare facilmente gli interni in tempo reale. Il costo è davvero vantaggioso oggi grazie ad Amazon: solo 26 euro grazie ad un MENO 26%! Avete già fatto scorrere lo slider del compra subito, vero?

Piccola e davvero facile da utilizzare!

Blink Mini è facile da installare e configurare. Basta collegarla a una presa di corrente, scaricare l’app Blink sul proprio smartphone e seguire le istruzioni passo-passo per aggiungere la telecamera al proprio account. Una volta configurata, la Blink Mini è pronta per la sorveglianza continua.

Grazie al rilevamento del movimento, Blink Mini può avvisare immediatamente tramite notifica sullo smartphone quando viene rilevato un movimento nell’area monitorata. È possibile personalizzare le impostazioni di rilevamento del movimento per adattarle alle esigenze specifiche, come ad esempio la sensibilità del rilevamento, le zone di rilevamento e gli orari di attivazione. In questo modo, puoi evitare falsi allarmi e ricevere solo notifiche pertinenti.

Un’altra caratteristica interessante di Blink Mini è la sua compatibilità con Alexa di Amazon. Si può abbinare la telecamera a un dispositivo Alexa e controllarla tramite comandi vocali. Ad esempio, è possibile chiedere ad Alexa di mostrare la visione in diretta della videocamera o di registrare un breve clip video.

Per quanto riguarda la conservazione dei video, Blink Mini offre due opzioni. Si può scegliere tra il piano di archiviazione gratuito che ti consente di archiviare i video di rilevazione del movimento per un massimo di 24 ore, oppure optare per il piano di archiviazione a pagamento che offre l’archiviazione dei video fino a 60 giorni. Entrambi i piani offrono accesso illimitato ai video archiviati.

Infine, Blink Mini è un’ottima soluzione per chi ha già dispositivi Blink esistenti. Puoi facilmente integrare la telecamera nell’ecosistema Blink esistente e gestire tutte le tue telecamere da un’unica app.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.