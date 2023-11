Blink Outdoor e Blink Mini, la sicurezza di casa è in super sconto col bundle definitivo!

Questa volta Amazon l’ha combinata grossa! Se la sicurezza di casa è una priorità, ma si è travolti dalle miriadi di telecamere sul mercato, tra quelle outdoor e quelle indoor e soprattutto quello che più vi spaventa è l’assemblaggio, tra fili, tracce sui muri e tutto il resto, abbiamo l’offerta, anzi la CLAMOROSA OFFERTA che fa per voi! Amazon propone un bundle gigantesco per il suo sistema di sorveglianza domestica Blink wireless. Lo sconto è senza eguali: MENO 58%, 139,49 euro invece di 329,99 euro, per un risparmio di ben 190,50 euro!

Sorveglianza dentro e fuori casa

Questo bundle è formato da 4 Blink Outdoor Camera, 1 Sync Module 2, e una Blink Mini Indoor Camera. Praticamente potrete monitorare tutti gli angoli esterni della vostra casa e tenere sempre sotto un punto interno della stessa via wireless, senza fili!

Blink Outdoor Camera è ovviamente particolarmente adatta per l’uso all’aperto grazie alla sua capacità di resistere alle intemperie. Blink Outdoor Camera è dotata di rilevamento del movimento e notifiche personalizzabili. Quando la videocamera rileva attività, invia istantaneamente una notifica al tuo smartphone in modo da poter monitorare l’evento in tempo reale. La qualità video del Blink Outdoor è di 1080p, inutile dire che è dotata di visione notturna.

Durata della batteria al top: Blink Outdoor funziona fino a due anni con due batterie AA al litio!

Blink Mini è progettata per l’uso all’interno della casa ed è pensata per essere installata in modo facile e rapido. È dotata di un supporto magnetico che permette di posizionarla su qualsiasi superficie metallica, come un frigorifero o una mensola. In alternativa, può essere montata su una parete o su un soffitto utilizzando il supporto incluso.

La telecamera registra e trasmette video in 1080p, consentendo di visualizzare immagini chiare e nitide. Inoltre, è dotata di un obiettivo grandangolare che offre un ampio campo visivo. Ha le stesse funzioni di Blink Outdoor Camera, quando rileva un movimento manda notifica alla app registrata del padrone di casa. L’audio è bidirezionale per entrambi i dispositivi, ascoltare e parlare tramite la telecamera.

Davvero un bundle eccezionale proposto da Amazon, ovvero 4 Blink Outdoor Camera, 1 Sync Module 2, e una Blink Mini Indoor Camera, il tutto spendendo meno della metà! MENO 58%! Da comprare ora, la sicurezza di casa non ha prezzo, anzi ce l’ha, ed è super scontato!

