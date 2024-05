Blink Video Doorbell, campanello super smart e super scontato MENO 35 PER CENTO!

Se volete installare un bel videocitofono ma non avete nessuna voglia di chiamare un tecnico specializzato o peggio ancora fare impegnativi lavori sulle tracce di collegamento nel muro e di conseguenza non volete spendere una fortuna, la soluzione è una e una sola: Blink Video Doorbell! Ovvero un bel campanello a batteria super smart via WiFi, con un sacco di funzioni avanzate estremamente utili! Lo sconto Amazon è irresistibile: MENO 35%, col prezzo finale che crolla da 70 euro a 45,49 euro! Occasione unica per portarvi a casa un dispositivo di cui non potrete farne più a meno!

Chi è?

Questa frase la rivolgerete al corriere che suonerà il campanello ovviamente quando voi non sarete a casa, ma voi grazie a Blink Video Doorbell potrete tranquillamente rispondergli dovunque voi siate grazie all’audio bidirezionale e alla notifica arrivata direttamente sullo smartphone. Comodo, no?

Questo è lo scenario più comune, ma non è l’unica funzione smart di Blink Video Doorbell. Può inviare notifiche quando viene rilevato un movimento e ovviamente funziona anche quando è buio grazie agli obiettivi infrarossi. Inutile dire poi che essendo un dispositivo da esterno è super resistente alla pioggia e alle intemperie.

Il vantaggio più importante, del quale accennavamo in apertura, è la facilità di installazione, tanto fisica quanto “software”. Niente cavi da portare o cablaggi da effettuare, basta posizionarlo vicino alla porta d’ingresso, anche col biadesivo volendo, e il gioco è fatto. La configurazione è semplice e immediata e nel giro di 5 minuti Blink Video Doorbell sarà perfettamente funzionante.

Blink Video Doorbell è la soluzione ideale e super smart per avere un videocitofono multifunzione in casa senza spendere una fortuna: MENO 35%, col prezzo finale che crolla da 70 euro a 45,49 euro!

