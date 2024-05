SCONTO DI 60€ su Echo Show 15: TV e assistente vocale Smart in un solo potente dispositivo (239€)

Sei pronto a rivoluzionare il modo in cui guardi la TV e interagisci con Alexa? Non lasciarti sfuggire l’incredibile offerta sull’Echo Show 15 con Fire TV integrata e telecomando incluso. Oggi puoi avere questo straordinario schermo intelligente Full HD da 15,6″ a soli 239,99€ invece di 299,99€. Sì, hai capito bene, un incredibile sconto del 20% su un prodotto che unisce il meglio dell’intrattenimento e della domotica.

Echo Show 15, dettagli e specifiche tecniche

L’Echo Show 15 è molto più di un semplice schermo. Grazie all’integrazione di Alexa e Fire TV, avrai accesso a un mondo di intrattenimento senza limiti. Guarda i tuoi film e le tue serie TV preferite in risoluzione Full HD su un ampio display da 15,6″.

Controlla la tua smart home, chiedi ad Alexa di mostrarti le ricette, gestisci la tua agenda e molto altro ancora. Con il telecomando incluso, avrai il pieno controllo della tua esperienza di visione.

Ecco alcune delle specifiche tecniche più importanti dell’Echo Show 15:

Schermo 15,6″ Full HD (1920×1080) Processore Octa-core Altoparlanti Doppi altoparlanti da 1,6″ Telecamera 5MP con otturatore per la privacy Connettività Wi-Fi dual-band a/b/g/n/ac, Bluetooth Dimensioni 402 x 252 x 35 mm

Non perdere altro tempo, l’Echo Show 15 con Fire TV integrata e telecomando è un’offerta troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire.

Immagina di avere un assistente personale sempre pronto ad aiutarti, un centro di intrattenimento completo per tutta la famiglia e un elegante elemento di arredo per la tua casa, il tutto in un unico dispositivo. E oggi puoi averlo con uno sconto del 20%! Cosa aspetti? Vivi il futuro, oggi.

