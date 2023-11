Blink Outdoor+Floodlight, la videocamera intelligente Wireless: illumina e PROTEGGE a 69€ (-50%)

Il Blink Outdoor + Floodlight è un kit avanzato che unisce illuminazione potente e sicurezza intelligente in un unico dispositivo wireless. Con una videocamera di sicurezza di alta qualità e faretti HD alimentati a batteria, questo sistema offre un’illuminazione brillante e una sorveglianza costante. Il Blink Outdoor + Floodlight è dotato di faretti HD a LED con una potenza di 700 lumen.

Questi faretti offrono un’illuminazione potente che può essere controllata tramite l’app Blink, consentendo di illuminare gli spazi esterni quando ne hai bisogno. Un sicurezza per te e la tua famiglia, che oggi puoi accaparrarti a metà prezzo, grazie allo sconto del 50% su Amazon e al prezzo dunque di soli 69€. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

Blink Outdoor + Floodlight: PROTEGGI la tua famiglia con la videocamera intelligente Wireless

La videocamera integrata cattura video in alta definizione e offre una nitidezza straordinaria sia di giorno che di notte. Con la rilevazione di movimento, puoi ricevere notifiche istantanee sul tuo dispositivo mobile quando viene rilevato un movimento, mantenendo la tua casa sempre sotto controllo. La configurazione del sistema Blink Outdoor + Floodlight è rapida e semplice. Non è necessario alcun cablaggio complicato, grazie alla connessione wireless.

Basta posizionare il dispositivo nel punto desiderato, collegarlo all’app e sei pronto per iniziare. Alimentato da batterie a lunga durata, Blink Outdoor + Floodlight garantisce un funzionamento continuo senza la necessità di sostituire frequentemente le batterie. Questo assicura una protezione costante senza interruzioni. L’app Blink consente di accedere alle registrazioni della videocamera da qualsiasi luogo tramite smartphone o tablet. Inoltre, le registrazioni sono archiviate in modo sicuro nel cloud, offrendo una conservazione affidabile dei tuoi dati.

Il Blink Outdoor + Floodlight è progettato per resistere agli agenti atmosferici e alle intemperie. Con una resistenza agli agenti atmosferici, puoi contare su questo sistema di sicurezza in qualsiasi condizione meteorologica. Insomma, questo dispositivo è la soluzione perfetta per chi cerca una combinazione di illuminazione potente e sicurezza intelligente. Oggi puoi acquistarlo per niente, grazie allo sconto del 50% su Amazon e al prezzo dunque di soli 69€. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

