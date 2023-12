Bollitore elettrico DIGITALE Aigostar Loki con temperatura regolabile: a 31€ è regalato

Se sei alla ricerca di un bollitore elettrico che unisca funzionalità avanzate e design moderno, l’Aigostar Loki è la scelta perfetta. Con una capacità di 1,7 litri e una potenza di 2200W, questo bollitore offre prestazioni eccellenti per soddisfare tutte le tue esigenze quotidiane.

Il bollitore è progettato senza BPA, garantendo che l’acqua che bevi sia priva di sostanze nocive. Inoltre, dispone di protezioni multiple, inclusa la spegnimento automatico quando l’acqua raggiunge il punto di ebollizione o quando il bollitore è vuoto. Che aspetti allora a farlo tuo ora a soli 31€ sfruttando lo sconto del 20% su Amazon. Le spedizioni sono gratis con Prime.

Aigostar Loki, bollitore elettrico avanzato con design moderno

Una delle caratteristiche distintive dell’Aigostar Loki è la sua capacità di regolare la temperatura dell’acqua da 40 a 100 ℃. Questo ti permette di preparare la tua bevanda preferita alla temperatura ottimale, che sia un tè delicato o una bevanda calda. Il bollitore è realizzato in acciaio inox di alta qualità, conferendo non solo robustezza ma anche un aspetto moderno ed elegante alla tua cucina.

Il display digitale LED aggiunge un tocco tecnologico, fornendo informazioni chiare sulla temperatura dell’acqua. La funzione di mantenimento caldo ti consente di mantenere l’acqua alla temperatura desiderata per un periodo prolungato. Non dovrai preoccuparti di riscaldare nuovamente l’acqua se ti distrai per un momento.

Con un’ampia apertura del coperchio, il riempimento e la pulizia del bollitore sono un gioco da ragazzi. Il manico ergonomico e il beccuccio antigoccia contribuiscono a una facile versatura senza inconvenienti. L’Aigostar Loki è più di un semplice bollitore; è un complemento elegante e funzionale per la tua cucina.

Con la sua capacità di regolare la temperatura e la funzione di mantenimento caldo, ti offre un controllo completo sulla preparazione delle tue bevande preferite. Aggiungi questo bollitore alla tua routine quotidiana e goditi un’esperienza di preparazione delle bevande completamente personalizzata.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.