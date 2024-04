BOMBA Corsair con Mouse gaming a soli 24€: 12'000 DPI e 6 tasti

Quando ci ritroviamo ad assemblare un PC completamente ex novo, una delle prime componenti a cui pensiamo dopo aver scelto il processore e la scheda video è sicuramente il mouse, che deve garantire delle ottime prestazioni sia a scopo lavorativo che, soprattutto, nel gaming. Alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti il mouse gaming in offerta al sensazionale prezzo di appena 24 euro, con 5 euro di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Corsair.

Mouse gaming: alte prestazioni a poco prezzo

Il peso estremamente ridotto è sicuramente una delle caratteristiche che apprezzerai di più, pari in questo caso ad appena 85 grammi, consentendoti di giocare per ore e ore senza il benchè minimo affaticamento o intorpidimento della mano.

La forma sagomata è a dir poco perfetta, grazie soprattutto alla presenza di supporti laterali in gomma che conferiscono ancor più comodità d’utilizzo nella vita quotidiana. Si tratta a tutti gli effetti di un mouse plug-and-play: è sufficiente infatti collegarlo ad un’uscita USB per cominciare ad utilizzarlo fin da subito, senza dover necessariamente installare ulteriori driver come accade in tantissimi altri modelli delle compagnie concorrenti.

Molto apprezzata la presenza dei sei pulsanti completamente programmabili: avrai la possibilità di programmare ogni singola funzionalità a tua completa discrezione, e questo è davvero utile soprattutto se usi il mouse in ottica gaming.

Per non parlare del sensore ottico con precisione da ben 12000 DPI, che garantisce le più alte prestazioni possibili: questo è un parametro a dir poco fondamentale soprattutto se giochi a titoli sparatutto online come Call of Duty o Battlefield, dove avere un’ottima precisione è condizione necessaria per portarsi la vittoria a casa.

A poco più di 20 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori mouse per il tuo PC, con cui potrai lavorare, giocare ai videogiochi e tanto altro ancora: questo è uno dei principali motivi che ci spinge a consigliarti fortemente di acquistare questo mouse gaming Corsair in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.