BOOX Tab Mini C, ONYX BOOX presenta il suo nuovo tablet E Ink a colori da 7,8"

ONYX International, azienda leader nella produzione di dispositivi per la lettura di eBook, ha annunciato il suo nuovo tablet E Ink a colori, il BOOX Tab Mini C. Questo tablet compatto presenta un display Kaleido 3 da 7,8 pollici e una batteria di lunga durata. Tab Mini C si affianca ai modelli Tab Ultra e Tab Ultra C, che hanno ottenuto grande popolarità tra gli amanti dei dispositivi E Ink sin dal loro lancio.

BOOX Tab Mini C, potente e versatile

Nonostante le dimensioni più ridotte, Tab Mini C offre le stesse tecnologie avanzate della serie Tab. Il display a colori E Ink Kaleido 3 del BOOX Tab Mini C è al momento il massimo standard disponibile per gli schermi ePaper a colori. Ha una nitidezza di 300ppi per testi e immagini in bianco e nero, mentre per i colori abbiamo un notevole miglioramento del 50% rispetto alla tecnologia precedente, che permette di visualizzare una gamma di 4096 colori a una definizione di 150ppi.

Come nel Tab Ultra C, il Tab Mini C è dotato della tecnologia BOOX Super Refresh, che offre prestazioni fluide e ottimizzate grazie al processore Qualcomm octa-core e alla GPU dedicata. Sono disponibili quattro modalità di refresh progettate per adattarsi a diverse attività, come la lettura, la scrittura e l’uso di applicazioni sullo schermo a colori ePaper.

Il BOOX Tab Mini C rappresenta un’opzione eccellente per chi cerca un tablet E Ink a colori compatto ma potente, con un display di qualità e prestazioni ottimizzate. Con la combinazione di dimensioni ridotte, tecnologia avanzata e capacità di visualizzare colori vivaci, questo tablet si distingue nel panorama dei dispositivi per la lettura di eBook.

Un design elegante

Il BOOX Tab Mini C è un elegante tablet con un corpo in metallo dalla colorazione tenue e dal profilo curvo e liscio. Questo design non solo lo rende esteticamente gradevole, ma consente anche di avere una presa ergonomica per letture prolungate senza affaticare le mani.

Le dimensioni compatte e il peso ridotto permettono di portare sempre con sé il Tab Mini C, sia che ci si trovi su un autobus, in metropolitana, in aereo o in viaggio per nuove avventure. Tab Mini C offre prestazioni impressionanti, equiparabili a quelle dei tablet tradizionali, grazie ai suoi 4GB di RAM e ai 64GB di memoria interna.

È progettato per migliorare il piacere di leggere romanzi con immagini a colori, fumetti, pagine web e altri contenuti. È dotato di una batteria da 5.000mAh di lunga durata, luci anteriori regolabili, un accelerometro per orientare automaticamente lo schermo e supporto per vari formati di libri.

Oltre a essere un eReader a colori, il Tab Mini C è anche un comodo blocco per catturare idee, immaginazione e scoperte fortuite della vita. Con 16 colori disponibili, è possibile dipingere bei momenti, organizzare pensieri e caricarli nel cloud. Inoltre, l’app Calendar Memo integrata consente di scrivere elenchi di cose da fare, promemoria e programmi che possono essere controllati in qualsiasi momento senza dover riattivare il dispositivo.

Grazie al firmware sempre aggiornato e al sistema operativo Android 11, il BOOX Tab Mini C funziona perfettamente con un’ampia gamma di applicazioni. È possibile installare e aprire facilmente qualsiasi app, sia che si tratti di Kindle, Kobo, Google Play Books o altre app di lettura, così come applicazioni per la produttività o per il tempo libero.

Disponibilità e prezzo

BOOX Tab Mini C è disponibile da oggi sullo store ufficiale euroshop.boox.com e su Amazon al prezzo di listino di €499 con lo stilo Pen Plus incluso. Solo sullo store ufficiale BOOX è disponibile un bundle esclusivo con custodia magnetica gratuita.

