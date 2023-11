Con questa elegante BORSA Unisex porti con te tutto ciò che vuoi: ORA solo 25 euro!

La Borsa Taygeer è davvero adatta a tutti: insegnanti, studenti, professionisti, viaggiatori frequenti, ecc., di tutti i generi ed età. Infatti, il suo design moderno ma al contempo elegante, in total black, con possibilità di inserire anche dei notebook, ricco di tasche, maniglia ma anche tracolla, risponde a qualsiasi esigenza! Oggi la paghi solo 25,07 euro, grazie allo sconto del 15%. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Le caratteristiche della Borsa Taygeer

La Borsa Taygeer ha una grande capacità di portare molte cose: include 2 tasche, 5 slot portapenne, 2 altri piccoli slot nelle tasche, organizer anteriori per riporre i cavi del mouse, penne, power bank, chiavi, pen drive, ecc. Scomparto principale con custodia in schiuma imbottita è progettato per la maggior parte dei device di dimensione massima 15.6 pollici. La tasca posteriore con cerniera antifurto viene utilizzata per i tuoi oggetti di valore.

Con un aspetto professionale sottile e conciso, offre molte sezioni e tasche per mantenere le tue cose organizzate ed è dotata di una forte tracolla imbottita regolabile rimovibile, cerniere e altri accessori. Impugnatura robusta e comoda offre un grande comfort per il trasporto a lungo, il che riduce sempre più lo stress sulle spalle, sulle braccia e sulle mani. Può essere utilizzata e applicata a molte attività ed occasioni: scuola, università, lavoro, tempo libero, viaggi, vacanze! E’ anche impermeabile!

