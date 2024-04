BOSCH LIQUIDA TUTTO: trapani, avvitatori e accessori, sconti FOLLI sulla linea Professional

Sei un professionista sempre alla ricerca delle migliori offerte per rinnovare la tua attrezzatura da lavoro? Oggi è il tuo giorno fortunato! Gli elettroutensili Bosch Professional sono in super offerta con sconti fino al 22% e imperdibili coupon per un risparmio immediato. Non lasciarti sfuggire l’occasione di acquistare il top della qualità a prezzi mai visti.

Bosch Professional Smerigliatrice Angolare filo a soli 55,58€ con coupon da 10€

La potente smerigliatrice angolare Bosch Professional, ideale per tagliare, levigare e spazzolare, oggi può essere tua a soli 55,58€ grazie a un coupon di 10€. Con una potenza di 750W e una velocità a vuoto di 12.000 giri/min, questa smerigliatrice è perfetta per lavorare su metallo, pietra e tanto altro.



Bosch Professional 18V System Trapano avvitatore a 184€ con coupon da 25€

Questo eccezionale trapano avvitatore a batteria Bosch Professional 18V è l’attrezzo versatile che non può mancare nella tua cassetta degli attrezzi. Con una coppia massima di 55 Nm e 20 impostazioni, affronterà qualsiasi lavoro. Grazie al coupon di 25€, puoi portarlo a casa a soli 184€.

Bosch Professional 18V System Smerigliatrice Angolare a batteria: 7% di sconto + coupon da 15€

Lavora senza l’ingombro dei cavi con questa potente smerigliatrice angolare a batteria Bosch Professional. Con disco da 125mm, velocità di 10.000 giri/min e batteria 18V inclusa, è l’attrezzo perfetto per i tuoi progetti. Approfitta del 7% di sconto e di un extra coupon di 15€ per pagarla solo 115,76€.

Bosch Professional 12V System Smerigliatrice Angolare a Batteria a 139,90€

Compatta, leggera ma estremamente potente: questa è la smerigliatrice angolare a batteria 12V di Bosch Professional. Con disco da 76mm, impugnatura ergonomica e una velocità di 19.500 giri/min, è perfetta per lavorare anche negli spazi più stretti. Il tutto al prezzo speciale di 139,90€.

Bosch Professional 12V System Utensile Rotativo a Batteria: 20% di sconto + Coupon da 15€

Versatilità e precisione si uniscono in questo eccezionale utensile rotativo a batteria 12V di Bosch Professional. Ideale per incidere, fresare, levigare e lucidare grazie ai suoi accessori, oggi è tuo con il 20% di sconto e un extra coupon di 15€, al prezzo finale di soli 75€.

Bosch Professional Rilevatore GMS 120 a 89,84€ con coupon da 15€

Dì addio a fili e tubi nascosti con il rilevatore digitale Bosch Professional GMS 120. Grazie ai suoi 3 sensori, individuerà con precisione metalli ferrosi, non ferrosi, cavi sotto tensione e sottostrutture in legno. Con un coupon di 15€, sarà tuo a soli 89,84€.

Bosch Professional Metro a Nastro 5 M a 31,41€ con coupon da 5€

Misura con precisione grazie al metro a nastro Bosch Professional da 5 metri. La cassa in ABS resistente agli urti e il nastro in acciaio con rivestimento anti-abrasione lo rendono un attrezzo indispensabile e durevole. Con un coupon di 5€, puoi averlo a soli 31,41€.

Bosch Professional Sega Universale a 119,99€ con coupon da 15€

Taglia legno, metallo e plastica con facilità grazie alla sega universale Bosch Professional. Con una potenza di 900W, profondità di taglio di 150mm nel legno e di 20mm nell’acciaio, sarà la tua migliore alleata. Grazie a un coupon di 15€, oggi può essere tua a soli 119,99€.

Bosch Professional 12V System Trapano Avvitatore a 131,90€ con coupon da 15€

Piccolo ma potente, questo trapano avvitatore a batteria 12V di Bosch Professional ti stupirà. Con una coppia massima di 30 Nm, mandrino auto-lock da 10mm e 20 impostazioni di coppia, è perfetto per forare e avvitare in ogni situazione. Grazie al coupon di 15€, lo paghi solo 131,90€.

Bosch Professional Accessories Set Punte E Bit a 24,92€ con 22% di sconto

Completa la tua attrezzatura con questo set di 40 pezzi di punte e bit Bosch Professional. Avrai tutto ciò che ti serve per forare e avvitare su legno, pietra e metallo. Con il 22% di sconto, lo pagherai solo 24,92€ invece di 31,95€.

Non lasciarti sfuggire queste incredibili offerte Bosch Professional. Con sconti fino al 22% e imperdibili coupon, potrai avere il meglio della qualità tedesca a prezzi mai visti. Che tu sia un professionista o un appassionato del fai-da-te, questi attrezzi saranno i tuoi migliori alleati. Affrettati, le offerte sono a tempo limitato! Visita subito Amazon e porta a casa i tuoi attrezzi Bosch Professional a prezzi stracciati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.