Bose SoundLink Flex, la cassa bluetooth perfetta si becca 41 euro di sconto!

Bose SoundLink Flex diventerà la compagna insostituibile per le vostre giornate all’aria aperta, in campagna, al mare o in piscina poco conta. La sua musica, sparata a volume altissimo e senza la minima distorsione, d’altronde è un dispositivo Bose, farà da colonna sonora per la bella stagione da poco arrivata! Ma cosa è Bose SoundLink Flex? E’ una cassa Bluetooth (4.2) piccola, leggera e quindi estremamente portatile, dotata di tutta una serie di caratteristiche avanzate che la fanno spiccare sopra a decine di prodotti simili! E il costo? Ottimo! Bose SoundLink Flex è un dispositivo Premium, non è la solita cassa Bluetooth da cestone, il prezzo di listino non è proprio popolare, ma grazie al MEGA SCONTO MENO 24% Amazon possiamo acquistarla spendendo 129 euro invece che 170 euro! Un risparmio netto di 41 euro! Davvero una grande offerta, assolutamente da non perdere!

Portarlo dovunque

Va bene, Bose Sound Link Flex può essere portata dovunque, mare, piscina, campagna, grazie alla sua certificazione IP67 non teme acqua, polvere e sabbia, ma come suona? Stiamo parlando pur sempre di una piccola cassa Bluetooth dalle dimensione contenute!

Bene, anzi benissimo! La grande tradizione BOSE si sente, è proprio il caso di dirlo, tutta! Grazie alla tecnologia audio di alto livello Bose e ai driver potenti, questo diffusore Bose Sound Link Flex offre un suono davvero sorprendente: è nitido, bilanciato e privo di distorsioni. Inoltre la tecnologia proprietaria PositionIQ rileva automaticamente la posizione della cassa portatile per una qualità audio ottimale in qualsiasi orientamento o ambiente. Possiamo anche appenderlo volendo, c’è un comodo occhiello che possiamo utilizzare alla bisogna!

Costerà un pochino di più rispetto alla media di buoni (ma non ottimi) diffusori Bluetooth, ma una volta acceso e ascoltata la sua potente voce, non potrete più farne a meno! Ovviamente anche la batteria ha valori da prima della classe: fino a 12 ore d’ascolto con una ricarica! Potrete quindi ascoltarlo praticamente per tutto il giorno!

Bose Sound Link Flex: MEGA SCONTO MENO 24% Amazon, 129 euro invece che 170 euro! Un risparmio netto di 41 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.