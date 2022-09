Bose Sport Earbuds: gli auricolari per i veri sportivi (-25%)

Se siete dei grandi sportivi e amanti del buon suono e state cercando delle cuffie true wireless per le vostre sessioni di allenamento, abbiamo l’offerta giusta per voi. Gli auricolari Bose Sport Earbuds sono in mega offerta su Amazon a soli 149,00 €, quindi il 25 % di sconto. Bose come ben sappiamo è leader nel settore audio e i suoi dispositivi sono affidabili e di alta qualità. Queste cuffie in particolare, come si può evincere anche dal nome, sono state progettate specificatamente per chi fa molto sport, ma non vuole rinunciare a un suono forte e professionale.

Bose Sport Earbuds: le migliori compagne per i vostri allenamenti

Le Bose Sport Earbuds sono degli auricolari Bluetooth wireless progettati dalla nota azienda, per dare il meglio quando vi allenate. Percepite la musica come se stesse assistendo a un’esibizione dal vivo, spingendovi a fare qualche chilometro o qualche esercizio in più, grazie all’audio inconfondibile Bose. Questi auricolari sono comodi e sicuri, potete ottenre la migliore indossabilità con le 3 misure di inserti StayHear Max in dotazione, che non fanno male alle orecchie e rimangono in posizione, indipendentemente dall’intensità dell’allenamento. Quindi non dovete temere di spingervi oltre il limite.

Questi auricolari sono resistenti agli agenti atmosferici e al sudore, infatti hanno una certificazione IPX4 e componenti elettronici protetti dagli schizzi d’acqua ovunque vi allenate. Le chiamate sono chiare, grazie a un sistema di microfoni con doppio beamforming, che separa la voce dai rumori circostanti per permettere al vostro interlocutore di sentirvi meglio.

Concludiamo ricordandovi che Bose non ha bisogno di presentazioni e i suoi dispositivi sono famosi in tutto il mondo per la qualità e l’affidabilità, approfittate subito di questa offerta su Amazon e acquistateli a soli 149,00 €. Sbrigatevi perché sono rimaste per davvero le ultime scorte disponibili, presso i magazzini del noto e-commerce.

