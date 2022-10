Braun ti fa il baffo, letteralmente: il rasoio elettrico 7 in 1 che cercavi

Se ci tieni alla tua barba e vuoi apparire sempre come se fossi appena uscito dal barbiere allora non potrai far a meno di questo Regolabarba e Tagliacapelli di Braun.

Acquistalo ora in promozione su Amazon con un risparmio di 20€, arrivando a pagarlo solamente 29,99€. Completa l’acquisto prima che la promozione termini o che il prodotto vada in esaurimento.

Con Amazon Prime potrai inoltre richiedere una spedizione veloce gratuita su tutto il territorio nazionale italiano.

Una barba sempre perfetta con questo rasioio elettrico Braun

Stai cercando un dispositivo per poter sistemare in tutta facilità la tua barba e tenerla sempre ben curata? Grazie al suo kit 7 in 1 non avrei più bisogno del barbiere, potrai attraverso i diversi accessori riuscire a: rifinire la barba lunga e corta, tagliare i capelli, definire con precisione i contorni ed eliminare le imperfezioni con una rifinitura di precisione.

Infatti il kit comprende i seguenti accessori: quattro testine per regolare la lunghezza, una testina di precisione e un rasoio Gillette, una spazzola per la pulizia e il classico manuale.

Con un’intera carica è possibile utilizzarlo per ben 80 minuti che saranno più che a sufficienza per completare il lavoro, mentre per una carica completa ci vorranno circa otto ore. La testina di questo regolabarba si può tranquillamente lavare sotto l’acqua corrente il che lo rende molto comodo anche nella pulizia.

Non farti scappare questa promozione e acquista il prima possibile il tuo Regolabarba e Tagliacapelli di Braun su Amazon a meno di 30€ risparmiando il 40% e pagandolo così solamente 29,99€. Ricordati che con Amazon Prime potrai inoltre avere una spedizione veloce gratuita in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.