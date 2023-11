Bundle PlayStation VR2 e Horizon ad un prezzo STRACCIATO

Una delle tecnologie senz’ombra di dubbio più promettenti e futuristiche è quella della realtà virtuale, che sta registrando un notevole successo nel corso degli ultimi anni soprattutto grazie alla proposta di numerosi modelli delle diverse compagnie. È alla luce di questo che, in occasione del Black Friday, Amazon ha ben pensato di proporti il bundle PlayStation VR2 con Horizon: Call of the Mountain in offerta all’incredibile prezzo di soli 649 euro: ma non è finita qui, dal momento che grazie al coupon offerto da Amazon hai la possibilità di pagarlo solo 506 euro, avendo dunque un ottimo risparmio rispetto all’originale prezzo di listino proposto dalla stessa PlayStation.

PlayStation VR2: entra in un altro mondo

Partiamo innanzitutto da PlayStation VR2, che rappresenta la seconda proposta di Sony per PlayStation 5 dopo il primissimo PlayStation VR uscito in origine su PlayStation 4. Una delle caratteristiche più interessanti è sicuramente il display OLED 4K HDR (con risoluzione 2000 x 2040), che permette di restituire una definizione mai vista prima d’ora su uno schermo per la realtà virtuale, soprattutto su console, fino ad arrivare ad un massimo di 120 frame al secondo.

Davvero molto comodi anche i controller PlayStation VR 2 Sense, dotati di feedback aptico e grilletti adattivi, che sono appositamente realizzati per la realtà virtuale e permettono un controllo preciso e praticamente totale di tutto l’ambiente che si ha attorno, grazie al solo uso delle nostre mani all’interno del gioco del momento.

Un’altra funzionalità molto interessante è il tracciamento oculare intelligente, che permette di avere lo schermo sempre focalizzato sulla nostra visione. Per non parlare poi del feedback tattile del visione, che ti fa sentire ancor più coinvolto all’interno dell’azione.

All’interno del bundle trovi anche Horizon: Call of the Mountain, uno dei migliori giochi per PlayStation VR2, che ti regalerà un’immersività e un coinvolgimento mai provato prima. Grazie ai grilletti adattivi potrai sentire ad esempio la tensione dell’arco, o lo sbriciolamento di un oggetto che tieni (virtualmente) tra le mani.

In definitiva, a poco più di 500 euro hai la possibilità di entrare a pieno titolo nel nuovissimo mondo della realtà virtuale, avendo immediato accesso a uno dei migliori titoli appositamente realizzati per questa tecnologia: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente l’acquisto del bundle PlayStation VR2 con Horizo: Call of the Mountain in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

