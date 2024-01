Buon Anno da Amazon: Tablet Blackview 16 RAM + 256 GB di memoria a soli 139 euro!

Blackview Tab 10 è un ottimo tablet con sistema operativo Android 13, memoria 256 GB, WiFi, 10 Pollici, 16GB RAM, MT8788 Octa-Core, foto 13MP+5MP, batteria 7680mAh, Face ID/OTG/BT/5G /Type-C/3.5mm, Headphone Jack Tablet con Penna e Custodia Protettiva! Oggi a soli 139,99 euro grazie alla combo sconto+coupon!

Blackview Tab 10: le caratteristiche

Blackview Tab 10 è dotato 16GB RAM (memoria di espansione da 8G inclusa) e 256GB di memoria interna, è possibile espandere la capacità di archiviazione fino a 2TB utilizzando una scheda TF (non inclusa) per archiviare più musica, foto e app preferite. Alimentato da MTK MT8788, migliora la velocità di elaborazione e una varietà di applicazioni per un’esperienza più libera dallo stress, più chiara. (Carta SIM non supportata). E’ dotato dell’ultima versione di Android 13, che ancora una volta include “Privacy e sicurezza” come aggiornamento principale per una nuova esperienza. Doke OS_P 3.0 si concentra sul miglioramento della facilità d’uso grazie alla modalità PC, alla modalità notturna e ad altre utili funzioni. Nel frattempo, il tablet Android 13 è certificato Google Play GMS ed è compatibile con una serie di applicazioni popolari. Supporta la funzione di riconoscimento facciale per sbloccare lo schermo, più comoda da usare.

Lo schermo 1280*800HD+ offre ampi angoli di visione, una riproduzione dei colori raffinata e dettagli vividi. Le molteplici modalità dello schermo si adattano meglio alle vostre esigenze in diversi scenari: modalità di protezione degli occhi, modalità di lettura e tema di colore scuro. Fotocamera da 13MP, sia le foto che i video sono chiari e vividi. Il jack per cuffie da 3,5 mm consente di caricare o ascoltare musica senza interferenze. Dotato di una batteria ad alta capacità da 7680mAh e di un’eccellente gestione per realizzare un uso prolungato, che consente di godere di video, giochi, e-book, musica, ecc. senza limiti di tempo. Con 2 stereo, l’intera frequenza è delicata e vibrante con toni più puri. Comprende la custodia, la penna e la pellicola temperata, il caricatore e il cavo dati, il manuale. La custodia protettiva del tablet assicura che il dispositivo sia protetto da graffi, urti e usura quotidiana. La pellicola protettiva aggiunge un ulteriore strato di protezione per mantenere il display chiaro e intatto. Inoltre, lo stilo offre un input confortevole per disegnare e prendere appunti con facilità.

Blackview Tab 10 oggi a soli 139,99 euro grazie alla combo sconto+coupon!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.