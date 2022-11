Buon compleanno Alexa! L'assistente vocale di Amazon compie 4 anni in Italia

Alexa compie oggi quattro anni in Italia (e sette negli Stati Uniti). L’assistente vocale di Amazon è ormai diventata una vera e propria compagna nella vita quotidiana di milioni di utenti, tra i quali ovviamente anche migliaia di italiani, con i quali ha avuto oltre 8 miliardi di interazioni, incluse 450 milioni di ore di musica ascoltate. Una presenza dunque importante che, numeri alla mano, è destinata a crescere nei prossimi anni.

Alexa sempre più presente nelle case degli italiani

Quest’anno gli italiani hanno infatti utilizzato Alexa per impostare 800 milioni tra sveglie e timer, ben 120 milioni di promemoria e 45 milioni di shopping list, e hanno effettuato tramite Alexa ben 28 milioni di chiamate. Contano su Alexa anche per conoscere le previsioni del tempo, è successo 135 milioni di volte nel 2022, oppure per un aiuto in cucina: risultano 8 milioni le ricette richieste, e tra le più popolari spiccano la carbonara, i pancake e il tiramisù.

Per gli utenti, Alexa è anche una compagna di intrattenimento: le ore di musica riprodotte nel 2022 sono ben 400 milioni. I brani più richiesti restano le hit sanremesi: in primis Farfalle di Sangiovanni, seguito da Dove si balla di Dargen D’amico e Brividi di Mahmood e Blanco.

D’altronde Alexa è stata fin da subito apprezzata per aver portato tanta buona musica nelle case italiane, e anche oggi questo aspetto continua a essere tra i preferiti. La musica digitale tramite smart speaker è un fenomeno in costante crescita nel Bel Paese, anche i dati lo confermano. A livello regionale, sebbene la Lombardia sia la prima regione in Italia per utenti attivi, è il Molise ad essersi affermato come la regione in Italia che ha registrato la maggior crescita di utenti attivi che hanno utilizzato Alexa nel 2022, +56%.

Sono invece i campani ad aver scelto Alexa per la gestione della casa intelligente, con un aumento del 62% di routine rispetto al 2021. E se non c’è da stupirsi che sia Roma la prima provincia italiana per numero di interazioni, a colpire è che sia stata la provincia di Agrigento a registrarne la crescita più significativa, con +63% anno su anno.

