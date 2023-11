La mitica Red Bull RB18 di Max Verstappen a soli 12 euro: parcheggiala nella tua stanza!

Occasione straordinaria per chi ama la Formula 1, soprattutto la Red Bull RB18, la monoposto con cui Max Verstappen conquista il suo secondo titolo piloti nel mondiale F1 2022. Infatti, il modellino Burago Scala 1:43 della monoposto è in offerta su Amazon a soli 12,90 euro, grazie allo sconto del 35%! Si tratta della versione senza pilota e vetrina, completa di sfondo con i due piloti Red Bull, così da poter essere esposta anche nello scatolo, per una versione ancora più realistica. Puoi anche pensare di regalarla per Natale, visto che Amazon in occasione delle feste ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024, in luogo dei consueti 30 giorni.

Burago Red Bull RB18 Max Verstappen: le caratteristiche

Modello Burago altamente dettagliato dell’auto RB18 guidata da Max Verstappen nel 2022. Questa replica pressofusa in scala 1:43 ricrea perfettamente la forma distintiva dell’auto di F1, catturando ogni curva e linea aerodinamica come si può vedere nel veicolo reale. Il livello di dettaglio sulla superficie è incredibile, con autentiche decalcomanie degli sponsor e gare perfettamente ricreate.

Il materiale è in metallo-plastica, che lo rende quindi più realistico e resistente nel tempo. Pesa solo 80 grammi, quindi anche i più piccoli possono giocarci. Adeguate per scopi ludici anche le Dimensioni del prodotto: ‎6,5 x 14 x 7 cm. Soddisfacenti anche per chi vuole esaltarlo in una vetrinetta o su una mensola. L’età consigliata dal produttore è comunque dai ‎5 anni in poi.

Dunque, parcheggia a casa tua la Red Bull RB18 di Max Verstappen, modellino Burago Scala 1:43. Approfittando dell’offerta su Amazon a soli 12,90 euro, grazie allo sconto del 35%! . Puoi anche pensare di regalarla per Natale, visto che Amazon in occasione delle feste ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024, in luogo dei consueti 30 giorni.

