Butta la lametta! Il rasoio e rifinitore Philips ora lo paghi SOLO 59 euro

Philips Shaver Serie 3000 è un ottimo Rasoio elettrico Wet & Dry, rifinitore a scomparsa con astuccio da viaggio incluso. Oggi potrai approfittare dello sconto del 18%, quindi la paghi solo 59,99 euro!

Philips Shaver Serie 3000: le caratteristiche

Rasatura perfetta: il rasoio elettrico Philips serie 3000 è dotato di testine Pivot & Flex 5D, di un sistema di lame PowerCut e può essere utilizzato su pelle bagnata o asciutta, per una rasatura sempre perfetta. Estremamente confortevole: il perno orientabile in 5 direzioni si adatta a ogni angolazione e forma del viso e del collo, in modo da tagliare ogni pelo sopra il livello della pelle, per un risultato liscio e uniforme.

Rasatura potente: il rasoio elettrico Philips serie 3000 si adatta a te, grazie a 27 lame auto-affilanti PowerCut utilizzabili su pelle bagnata o asciutta, per una rasatura sempre perfetta. Rasatura anche in viaggio: approfitta di 60 minuti di rasatura con una ricarica di 1 ora; l’indicatore dello stato della batteria a 3 livelli indica la quantità di carica residua. Il set include: 1 rasoio elettrico Philips Wet & Dry serie 3000 (S3230/52), 1 astuccio da viaggio e 1 cappuccio di protezione.

