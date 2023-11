Caffè come al bar con MACCHINA DE LONGHI in offerta

Spesso e volentieri di mattina sentiamo la necessità di berci un buon caffè, e non sempre abbiamo la voglia (e il tempo) di recarci al primo bar vicino. Ecco dunque che Amazon, in occasione del Black Friday, ha ben pensato di proporti la macchina De Longhi Magnifica S ECAM in offerta al sensazionale prezzo di soli 269 euro, con un ottimo 10% di sconto rispetto al prezzo di listino suggerito da De Longhi: ma non è finita qui, dal momento che grazie al coupon da 20 euro offerto da Amazon hai la possibilità di pagarla solo 249 euro, risparmiando ancora un bel po’.

Macchina De Longhi: il vero sapore del caffè

Grazie a questa macchina hai la possibilità di farti un caffè totalmente personalizzato in base alle tue preferenze personali: puoi infatti scegliere rispettivamente se prepararti un caffè corto o lungo, caratterizzato da un aroma forte o leggero a seconda del tuo gusto. Oltre a questo, la macchina De Longhi ti consente di scegliere tra l’utilizzo della polvere di caffè o utilizzare direttamente i chicchi.

Per non parlare poi della tecnologia Cappuccino System, che grazie all’ausilio del montalatte (compreso ovviamente all’interno della macchina da caffè) ti permetterà di miscelare al meglio il latte e il vapore, riuscendo a ottenere una schiuma perfetta per il tuo cappuccino mattutino, al pari di quello che ordini al bar.

L’utilizzo di questa macchina per il caffè è davvero semplice e intuitivo: è infatti presente una comoda manopola che ti permette di selezionare l’intensità dell’aroma che preferisci. A quel punto bisognerà selezionare il numero di caffè desiderati (uno o due), la lunghezza o eventualmente attivare il cappuccinatore per la schiuma.

Il serbatoio poi ha un’alta capacità di 1.8 litri ed è facilmente rimovibile, in modo da pulirlo con estrema semplicità: è perfino presente un pratico indicatore dell’acqua, che segnala il momento in cui deve essere eventualmente ricaricato, così da averla sempre a disposizione in ogni momento.

In definitiva, a poco più di 250 euro hai la possibilità di portarti a casa una delle migliori macchina da caffè, con cui potrai farti comodamente il caffè a casa, esattamente come se fossi al bar: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questa macchina De Longhi Magnifica S ECAM in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato per il Black Friday e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

