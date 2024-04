Caffè DA BARISTA con la Macchina per Espresso Cecotec: oggi la paghi POCHISSIMO

Sogni un espresso intenso come quello del bar direttamente a casa tua? Da adesso in poi potrai gustarlo ogni volta che vuoi con la Macchina per Caffè Espresso Cecotec Cumbia Capricciosa! Oggi è disponibile su Amazon a soli 67 euro con uno sconto del 24%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta della mega promozione per assaporare un vero caffè da barista a casa!

Macchina per Caffè Espresso Cecotec Cumbia Capricciosa: le modalità di utilizzo

La Macchina per Caffè Espresso Cecotec Cumbia Capricciosa ha un design elegante e molto compatto che si adatta a qualsiasi stile di cucina, combinandosi alla perfezione su ogni piano cottura.

È dotata di una potenza massima da 1100 W e di una potente pompa di pressione con tecnologia ForceAroma da 19 bar che garantisce la migliore crema e il massimo aroma in ogni caffè. Inoltre ti consente di utilizzare sia il caffè macinato che quello a cialde monodose ESE e, con il Sistema manuale Adjust, puoi regolare facilmente la quantità desiderata se è in polvere.

Il suo serbatoio d’acqua facilmente estraibile da 600 ml di capacità fornisce la comodità di preparare caffè senza dover riempire costantemente lo stesso. Inoltre la pulizia comoda e rapida del filtro di caffè in lavastoviglie consente di risparmiare tempo e sforzo.

Questa macchina è adatta a tazzine e tazze da caffè lungo, oltre ad essere super funzionale in quanto il suo vassoio anti-goccia evita schizzi sul piano da cucina ed è smontabile per una pulizia rapida e ottimale.

Oggi la Macchina per Caffè Espresso Cecotec Cumbia Capricciosa è disponibile su Amazon a soli 67 euro con uno sconto del 24%. Approfitta della mega promozione per assaporare un vero caffè da barista a casa!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.