Caffè in casa con macchina Nespresso a SOLI 79€: capacità 0.7L e avvio in 25 secondi

Hai voglia di un buon caffè a casa, senza necessariamente andare al bar? In questo caso la proposta di Amazon fa proprio al caso tuo, con la macchina Nespresso Inissia in offerta al sensazionale prezzo di soli 79 euro, con ben 20 euro di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Nespresso.

Macchina Nespresso: è sempre il momento di un buon caffè

La macchina è caratterizzata da una capacità del serbatoio da ben 0.7 litri, che ti garantisce così una lunga durata d’utilizzo per decine e decine di caffè senza problemi, e può essere rimosso in ogni momento che desideri per la sua pulizia. Molto apprezzata in questo caso la presenza della modalità Eco, che ti consente di avere il massimo dell’efficienza energetica, risparmiando così un bel po’ sulle bollette mensili dell’energia, soprattutto considerando i tempi che corrono. È infatti previsto lo spegnimento automatico dopo 9 minuti di inattività, così da ridurre al minimo i consumi energetici anche in questo caso.

Avrai la possibilità di farti un buon caffè nella misura che preferisci, rispettivamente scegliendo tra caffè Espresso e Lungo, grazie alle 2 lunghezze in tazza programmabili. La pompa in questo caso è caratterizzata da un’alta pressione di ben 19 bar, che ti consente di avere il massimo del gusto da qualsiasi miscela che preferisci, grazie soprattutto all’interazione con il sistema di estrazione brevettato dall’azienda.

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon parliamo del modello con colorazione Nero, davvero perfetta ed elegante per inserirsi all’interno di ogni ambiente possibile. Il tempo per l’avvio è davvero ridotto ai minimi storici, con l’acqua che raggiunge la temperatura ideale nel giro di appena 25 secondi, permettendoti di farti un caffè in meno di un minuto.

Con appena 79 euro ti porti a casa una delle migliori macchine da caffè attualmente in commercio, con cui potrai gustarti un buon caffè in ogni momento della giornata che preferisci: questo e tanti altri motivi ci spingono a consigliarti fortemente di acquistare questa macchina Nespresso in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le scorte disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.