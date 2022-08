Caldo asfissiante ADDIO: il ventilatore da scrivania che ti SALVA

Lavorare alla scrivania mentre su Instagram tutti i tuoi amici sono al mare un po’ sadico è. Ciononostante non ci si può fare niente, il pane quotidiano lo devi portare a casa ma devi per forza soffrire? Sappi che la risposta è no, né ora né mai. Con questo mini ventilatore che si collega direttamente al computer, far passare l’orario lavorativo è un attimo.

Altro che cambio di vestiti e ventagli a mo’ di nonna, ti basta spuntare il coupon su Amazon ed ecco che con 14€ hai risolto il tuo dramma.

Le spedizioni non sono un problema, se hai un abbonamento Prime attivo sul tuo account sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Ventilatore da scrivania, piccolo ma potente

Occupa il minimo spazio, non ti dà fastidio ma ti tiene fresco. L’aria condizionata non esiste? Non fa niente, tu non sudi più. Oltre al fatto che è una trovata geniale anche se passi tempo davanti al computer per divertimento, questo oggettino è immancabile soprattutto ora che il mese più caldo dell’anno è iniziato.

Lo acquisti, lo colleghi alla porta USB del computer, della tua console gaming, a un alimentatore o a un powerbank e funziona all’istante. Lo orienti un po’ come credi per trovare l’angolazione perfetta e con un semplice bottone lo accendi e lo spegni. A tal proposito ti voglio far notare che è anche silenzioso.

Insomma, una certezza assicurata da poter utilizzare un po’ ovunque, anche sul comodino la sera o di notte abbinandolo al tuo caricatore per smartphone.

Cosa stai ancora aspettando? Collegati ora su Amazon e non attendere un secondo in più: questo mini ventilatore USB è in doppia promozione. Apri la pagina e spunti il coupon per averlo a soli 14€. Come ti dicevo, le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.