Calendari dell'Avvento SCONTATISSIMI su Amazon dai 5€ in su per tutte le tasche

La tradizione del Calendario dell‘Avvento è nata nei Paesi di lingua tedesca come un modo per riempire il periodo di attesa della grande festa creando aspettative quotidiane nel bambini per tutti i giorni di dicembre che precedono il Natale. Con essi rendi molto più divertente il conto alla rovescia che ti separano dalle feste invernali.

I calendari dell’Avvento: per avvicinare i più piccoli e i più grandi al Natale

Aprendo le piccole porte ogni giorno corrispondenti a quelli della settimana, rivelerai di volta in volta alcuni dei tuoi personaggi preferiti. Ognuno dei quali poi diventerà un oggetto da collezione che quindi non solo ti avvicina alle Festività natalizie quotidianamente, ma lo fa con stile e in maniera divertente.

Calendario dell’Avvento fai da te

Pukka | Calendario dell’Avvento con tisane biologiche

NIVEA Calendario dell’Avvento 2023

BACI PERUGINA Calendario Avvento 2023

M&M’s 2 Confezioni di M&M’s Calendario Dell’ Avvento

Hot Wheels – Calendario dell’Avvento 2023

LEGO 41758 Friends Calendario dell’Avvento 2023

BIC Calendario dell’Avvento 2024

LEGO 76418 Harry Potter Calendario dell’Avvento 2023

