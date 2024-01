CALO di prezzo ELETTRIZZANTE su eBay per Motorola edge 40 5G (-44%)

Lo spettacolare smartphone Android di fascia alta Motorola edge 40 5G è in vendita su eBay al prezzo più conveniente di sempre, indubbiamente merito dello sconto immediato del 44% con tanto di consegna rapida e gratuita.

Risparmiando la cifra shock di ben 221€ quest’oggi il terminale Android di Motorola lo paghi appena 278€, un costo che ti lascerà sicuramente senza parole considerando le enormi qualità del telefono.

Calo di prezzo improvviso su eBay per l’ottimo Motorola edge 40 5G: sconto imperdibile

Motorola moto edge 40 5G, infatti, sorprende per l’eccellente pannello curvo da 6.55 pollici a tecnologia OLED con frequenza a 144Hz, per non parlare del potentissimo processore octa core, la mega batteria da 4400 mAh e il velocissimo modem 5G.

Lo smartphone di Motorola, inoltre, è realizzato con materiali impermeabili agli schizzi d’acqua e alla polvere (certificazione IP68), è dual SIM, monta Android 13 e integra anche un modulo fotografico multiplo; a tal proposito, Motorola edge 40 5G scatta foto eccellenti con il sensore principale da 50MP.

Con uno sconto complessivo di ben 221€ su eBay hai a portata di mano uno tra i migliori smartphone di fascia alta del momento; mettilo subito nel carrello e preparati per riceverlo a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

