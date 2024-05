OCCASIONE UNICA su eBay per acquistare Samsung Galaxy A55 5G al 23% in meno

Anche questa volta è eBay a proporti una occasione senza paragoni in ambito mobile: il popolarissimo mid-range Samsung Galaxy A55 5G è attualmente in vendita a un prezzo davvero niente male.

Commercializzato a un soffio dalla soglia psicologia dei 500 euro, in questo momento è disponibile uno sconto immediato del 23% che ti permette di risparmiare subito ben 115€. Il risultato? Lo smartphone Android di Samsung costa 384€ con tanto di consegna rapida e gratuita in appena 72 ore inclusa nel prezzo.

Samsung Galaxy A55 5G è in vendita su eBay a 115 euro in meno: occasione irripetibile

Samsung Galaxy A55 5G è uno smartphone che ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze sotto tutti i punti di vista: monta un bellissimo pannello Super AMOLED da 6.6 pollici super fluido e ad altissima risoluzione, integra un potente processore octa-core con 8GB di RAM e una mega batteria da 5000 mAh. Come se non bastasse, al modem 5G si accoda anche un comparto fotografico di qualità con un sensore principale da 50MP accompagna da un sensore ultra-grandangolare da 12MP e uno macro da 5MP.

Questa di oggi è senza ombra di dubbio la tua occasione d’oro per stringere tra le mani un buon mid-range Android come il Galaxy A55 5G, in questo caso pagandolo sensibilmente di meno con lo sconto del 23% di eBay; ricorda, inoltre, che se scegli di acquistarlo con PayPal puoi anche sfruttare il pagamento scaglionato in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.