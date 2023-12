CALO di prezzo IMPORTANTE per la smart TV Hisense QLED UHD (-220€)

Amazon torna ancora una volta a sorprenderti con uno sconto impensabile sulla bellissima smart TV Hisense QLED Ultra HD 4K da 55 pollici. Infatti, sfruttando il calo di prezzo repentino del 34%, la smart TV del colosso cinese può essere tua al prezzo di appena 429€ – parliamo di un risparmio complessivo di ben 220 euro.

Basta un rapido sguardo all’immagine sottostante per riconoscere un design e una cura dei dettagli tipica delle smart TV di fascia premium, il che rende l’occasione di Amazon ancora più ghiotta di quanto non sia già.

La smart TV Hisense costa una sciocchezza su Amazon: occasione imperdibile a -220 euro

La smart TV a marchio Hisense è pronta a stupirti fin da subito con un bellissimo pannello QLED Ultra HD da 55 pollici a risoluzione 4K, al cui fianco troviamo anche le tecnologie HDR, Dolby Vision e Quantum Colour per immagini chiare, cristalline e colori profondi e vivaci.

Adatto anche al gaming spinto su console grazie alla Game Mode, la smart TV Hisense supporta Amazon Alexa/Google Assistant per la gestione hands-free, il digitale terrestre 2.0 e anche le migliori piattaforme di streaming online.

Oggi non ti resta altro da fare che acquistare la stupenda smart TV in offerta su Amazon al prezzo più conveniente di sempre; sfrutta lo sconto immediato del 34% e i servizi Prime per riceverla a casa in pochissimo tempo e senza costi di spedizione extra.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.